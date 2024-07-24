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Які сорти огірків посадити у липні та серпні — врожай дозріє ще до заморозків

24 липня 2024 21:48
Анастасія Мироненко - Редактор
Які сорти огірків можна садити у липні та серпні для збору врожаю до заморозків
Жінка доглядає за огірками на городі. Колаж: Новини.LIVE
Анастасія Мироненко - Редактор

Більшість городників та дачників сіють огірки навесні. Найперший врожай цього свіжого овочу збирають наприкінці травня. Головний сезон збору — червень та липень. Проте є сорти, які можна посадити в липні та серпні й зібрати овоч вже на початку осені. 

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За словами городників, які на власному досвіді переконалися, що садити огірки у відкритий ґрунт у липні-серпні не пізно, є сорти, які дають перші огірочки вже через 40 днів після того, як з'являться паростки. Тобто від посадки до перших плодів проходить близько двох місяців. При цьому вони стійкі до літньої спеки та посухи. 

 

Огірки можна сміливо сіяти у відкритий ґрунт у липні та серпні — п'ять сортів
Огірки на грядці. Фото: pixabay.com

Такими сортами огірків є: 

 

  1. Амур — класичний пучковий огірок, дає по 5-6 зав'язей в одному вузлі. Підходить для засолювання.
  2. Гектор — кущовий бджолозапильний огірок з жіночим типом цвітіння, не вимагає підв’язки.
  3. Меренга — самозапильний надранній огірок. Не має гіркоти, а тому підходить для засолювання.
  4. Кібрія — високоврожайний огірок, але потребує легкого укриття у відкритому ґрунті, зокрема в серпні при холодних ночах.
  5. Бьорн — самозапильний ранньостиглий огірок з плодами близько 10-12 см завдовжки.

 

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