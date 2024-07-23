Чому жовтіють огірки — причини і методи порятунку врожаю, поради дачникам

Людина, яка тримає пожовклий огірок. Фото: Decorexpro

Інколи буває так, що огірки на городі стають не зеленими, як це прийнято, а жовтими, і часто дачники-новачки гадки не мають, чому це відбувається. Якщо ви стали свідком виникнення цієї проблеми, терміново рятуйте свій врожай на городі, а щоб це було ефективним, треба знати, як це робити.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

Чому огірки стають жовтими

Деякі дачники не знають, як правильно вирощувати огірки, тому часто припускаються серйозних помилок. Наприклад, інколи огірки виростають не зеленими, як треба, а жовтими, що псує їхній врожай. Щоб не мати таку саму проблему на своєму городі, варто знати, в чому причини пожовтіння огірків.

Два огірка, які пожовтіли. Фото: ekobutik.si

Досвідчені дачники наголошують, що причин може бути декілька, наприклад:

Посадка огірків на одному і тому самому місці протягом декількох років

Недостатня кількість добрив для підживлення

Відсутність достатньої кількості опадів

Маленька відстань між посадками

Дефіцит повітря

Наявність зайвих зав’язів на кущах

Як врятувати пожовклі огірки

Щоб врятувати врожай огірків, їх необхідно кропити потрібними засобами, зокрема:

Молочною сироваткою — один літр добрива на п’ять літрів води, обробляючи огірки один раз на тиждень

Цибулевим лушпинням — одну літрову банку на десять літрів води з подальшим відстоюванням і проціджуванням

Хлібом — одну буханку з декількома краплями йоду і змішуванням кожного літра на десять літрів води

Сечовиною і деревною золою — одну столову ложку на три столові ложки відповідно

Борною кислотою — два грами на одне відро теплої води

Магазинними добривами для саду і городу

Обприскування огірків на городі. Фото: Pinterest

До того ж, досвідчені городники рекомендують поливати огірки зранку або пізно ввечері, щоб врятувати їх від пожовтіння.

Нагадаємо, ми писали про те, якою водою краще поливати огірки на городі.

Раніше ми розповідали про те, як правильно зберігати зібраний врожай огірків.

Також ми повідомляли про те, як підв’язувати огірки, щоб покращити їхній врожай.