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На огірках з'являються пустоцвіти — як захистити рослину від спеки

20 липня 2024 02:45
Катерина Волченко - Редактор
Як врятувати огірки від пустоцвітів у спеку — поради дачникам
Людина, яка обприскує огірки на городі. Фото: House Digest
Катерина Волченко - Редактор

Не тільки люди страждають від неймовірної африканської спеки, яка була цими днями, це негативно впливає і на рослини на городі. Наприклад, через високу температуру повітря в огірків можуть виникати пустоцвіти, яких терміново потрібно позбавлятися.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Як врятувати огірки від пустоцвітів

Досвідчені дачники рекомендують підживити огірки, щоб прибрати пустоцвіти. Найкращим варіантом вважається калій, який покращує ріст і розвиток рослини. Ця речовина утримує необхідний рівень вологи і не дає спеці сильно псувати рослини.

Калій стабілізує водний баланс, а також регулює активацію ферментів і синтез вуглеводів, беручи участь у всіх фізіологічних процесах, які відбуваються в огірках. 

Пустоцветы на кустах с огурцами
Пустоцвіти на кущах з огірками. Фото: Alamy 

Як приготувати дієвий розчин для підживлення огірків

Щоб приготувати ефективний настій і врятувати огірки від пустоцвітів, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Сульфат калію — одну столову ложку
  • Вода — десять літрів

Змішайте ці інгредієнти, ретельно перемішайте і лийте цей розчин під кореневу систему огірків. Цим об’ємом можна сміливо підживлювати п’ять кущів рослини, адже на кожен кущ потрібно десь два літри цього добрива, щоб наділити їх необхідною кількістю поживних компонентів.

Опрыскивание огурцов от пустоцветов
Обприскування огірків від пустоцвітів. Фото: Pinterest

Коли треба підживлювати огірки

Експерти радять підживлювати калійним добривом огірки в спеку один раз на сім або десять днів, але тут варто дивитися на зовнішній стан рослини. Досвідчені дачники радять робити це рано вранці, коли температура повітря ще не така висока, або ввечері, коли надворі вже не так спекотно.

Нагадаємо, ми писали про те, якою водою краще поливати огірки на городі для того, щоб не залишитися без врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно підв’язувати огірки на городі для покращення врожаю. 

Також ми повідомляли про те, як правильно поливати огірки з помідорами, коли надворі спека.

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