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Полив помідорів і огірків у спеку — як це правильно робити, щоб не згубити врожай

10 липня 2024 16:54
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко
Як правильно поливати помідори і огірки на городі в спеку — дієві поради для дачників
Людина, яка поливає помідори на городі. Фото: Epic Gardening
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко

Не секрет, що від сильної спеки страждають не тільки люди, а й рослини на городі, а щоб врятувати їх, варто знати дієві методи. Наприклад, щоб не втратити врожай огірків і помідорів, слід знати про те, як правильно поливати ці овочі за умови високої температури повітря.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Якщо ви залишите овочі влітку без поливу, в них миттєво зупиниться ріст і розвиток, а про плоди взагалі можна буде забути. Тому якщо ви не хочете залишитися без врожаю, обов’язково поливайте огірки і помідори, особливо, коли надворі стоїть сильна спека.

Выращивание помидоров и огурцов в теплице
Вирощування помідорів і огірків у теплиці. Фото: Desigusxpro

Полив помідорів і огірків у спекотні дні — як це правильно робити

Як поливати помідори

Об’єм води для поливу цього овоча залежить від росту і плодоношення. Однак, пам’ятайте, що починаючи з моменту посадки помідорів у відкритий ґрунт, закінчуючи утворенням плодів, зволоження повинно бути завглибшки до 25 сантиметрів. 

Коли ви побачили, що на рослині вже достигають плоди, збільшіть рівень зволоження до 30 сантиметрів. А що стосується частоти і кількості поливу, то робити це краще двічі на тиждень по десять літрів на один квадратний метр. 

Процесс полива помидоров на огороде
Процес поливу помідорів на городі. Фото: Pixabay

Як поливати огірки

Огірки вважаються одними з найбільш вимогливих до поливу рослин на городі, адже в їхньому складі 90% води, тому вона їм дуже необхідна. До того ж, цей овоч випаровує більше води, ніж помідори, через велику площу свого листя.

Через це досвідчені дачники радять мульчувати огірки, щоб ґрунт залишався якомога довше вологим. У спекотні дні варто поливати огірки щодня по п’ять-сім літрів води на один квадратний метр. Але робити це треба вранці або ввечері та виключно теплою водою. 

Полив огурцов в открытом грунте
Полив огірків у відкритому ґрунті. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, який сорт огірків найкраще підійде для вирощування в теплиці. 

Раніше ми розповідали про те, як відновити зів’яле листя на огірках у спеку.

Також ми повідомляли про те, чим варто підживлювати помідори для рясного врожаю.

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