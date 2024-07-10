Как правильно поливать помидоры и огурцы на огороде в жару — действенные советы для дачников

Человек, поливающий помидоры на огороде. Фото: Epic Gardening

Не секрет, что от сильной жары страдают не только люди, но и растения на огороде, а чтобы спасти их, следует знать действенные методы. Например, чтобы не потерять урожай огурцов и помидоров, следует знать о том, как правильно поливать эти овощи при высокой температуре воздуха.

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Если вы оставите овощи летом без полива, у них мгновенно остановится рост и развитие, а о плодах вообще можно будет забыть. Поэтому если вы не хотите остаться без урожая, обязательно поливайте огурцы и помидоры, особенно, когда на улице стоит сильная жара.

Выращивание помидоров и огурцов в теплице. Фото: Desigusxpro

Полив помидоров и огурцов в жаркие дни — как это правильно делать

Как поливать помидоры

Объем воды для полива этого овоща зависит от роста и плодоношения. Однако, помните, что начиная с момента посадки помидоров в открытый грунт, заканчивая образованием плодов, увлажнение должно быть на глубине до 25 сантиметров.

Когда вы увидели, что на растении уже созревают плоды, увеличьте уровень увлажнения до 30 сантиметров. А что касается частоты и количества полива, то делать это лучше дважды в неделю по десять литров на один квадратный метр.

Процесс полива помидоров на огороде. Фото: Pixabay

Как поливать огурцы

Огурцы считаются одними из самых требовательных к поливу растений на огороде, ведь в их составе 90% воды, поэтому она им очень необходима. К тому же этот овощ испаряет больше воды, чем помидоры, из-за большой площади своих листьев.

Поэтому опытные дачники советуют мульчировать огурцы, чтобы почва оставалась как можно дольше влажной. В жаркие дни следует поливать огурцы каждый день по пять-семь литров воды на один квадратный метр. Но делать это нужно утром или вечером и исключительно теплой водой.

Полив огурцов в открытом грунте. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, какой сорт огурцов лучше подойдет для выращивания в теплице.

Раньше мы рассказывали о том, как восстановить увядшие листья на огурцах в жару.

Также мы сообщали о том, чем следует подкармливать помидоры для обильного урожая.