Как спасти огурцы от пустоцветов в жару — советы дачникам

Человек, который опрыскивает огурцы на огороде. Фото: House Digest

Не только люди страдают от невероятной африканской жары, которая была на днях, это негативно влияет и на растения на огороде. Например, из-за высокой температуры воздуха у огурцов могут возникать пустоцветы, от которых срочно нужно избавляться.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

Читайте также:

Как спасти огурцы от пустоцветов

Опытные дачники рекомендуют подкормить огурцы, чтобы убрать пустоцветы. Самым лучшим вариантом считается калий, который улучшает рост и развитие растения. Это вещество удерживает необходимый уровень влаги и не дает жаре сильно портить растения.

Калий стабилизирует водный баланс, а также регулирует активацию ферментов и синтез углеводов, участвуя во всех физиологических действиях, которые происходят в огурцах.

Пустоцветы на кустах с огурцами. Фото: Alamy

Как приготовить действенный раствор для подкормки огурцов

Чтобы приготовить эффективный настой и спасти огурцы от пустоцветов, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Сульфат калия — одну столовую ложку

Вода — десять литров

Смешайте эти ингредиенты, тщательно перемешайте и лейте этот раствор под корневую систему огурцов. Этим объемом можно смело подкармливать пять кустов растения, ведь на каждый куст нужно где-то два литра этого удобрения, чтобы наделить их необходимым количеством питательных компонентов.

Опрыскивание огурцов от пустоцветов. Фото: Pinterest

Когда нужно подкармливать огурцы

Эксперты советуют подпитывать калийным удобрением огурцы в жару раз в семь или десять дней, но здесь стоит смотреть на внешнее состояние растения. Опытные дачники советуют делать это рано утром, когда температура воздуха еще не так высока, или вечером, когда на улице уже не так жарко.

Напомним, мы писали о том, какой водой лучше поливать огурцы на огороде для того, чтобы не остаться без урожая.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно подвязывать огурцы на огороде для улучшения урожая.

Также мы сообщали о том, как правильно поливать огурцы с помидорами, когда на улице жара.