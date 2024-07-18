Як зберігати огірки, щоб вони довше залишалися свіжими і не зіпсувати їх — поради

Процес зберігання огірків у пакетах. Фото: Freepik

У багатьох дачників, навіть з досвідом, інколи псуються огірки під час зберігання, і вони гадки не мають, в чому причина. Щоб зберегти свій урожай цього популярного овоча і захистити його від швидкого псування, варто знати, як його правильно зберігати.

Про це розповідає лікарка Емі Рід на сайті Simply.

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Момент зберігання огірків — це один з найважливіших етапів отримання гарного врожаю. Але деякі дачники ненавмисно псують овочі, неправильно зберігаючи їх після збору врожаю. Якщо ви хочете смакувати соковитими, а головне — негіркими огірками, варто знати правила їхнього зберігання.

Зібраний урожай огірків у ящику. Фото: Pinterest

Важливі правила зберігання огірків

Лікарка Емі Рід наголошує, що найкращим способом зберігання цього овоча вважається тримання його у ящику, який призначений для овочів, у холодильнику. При цьому, дуже важливо не переохолоджувати огірки, щоб не зіпсувати їх.

Річ у тому, що якщо зберігати огірки в місці, де температура повітря є нижчою за десять градусів тепла, понад два-три дні, в них може виникнути ушкодження. Воно проявляється у вигляді просочених водою ділянок, ямок на шкірці, зникнення забарвлення і навіть гниття.

До того ж, фахівчиня радить тримати овочі в запечатаному поліетиленовому пакеті, в неочищеному і немитому вигляді, або ж покласти огірки у паперові рушники перед пакетом. Ці рушники вбирають вологу і допомагають огіркам якнайдовше залишатися свіжими.

Зберігання огірків у поліетиленовому пакеті. Фото: Pinterest

Продукти, з якими не можна зберігати огірки

Лікарка категорично не рекомендує тримати огірки поруч з продуктами, які мають у своєму складі етилен, зокрема, біля таких овочів і фруктів, як:

Авокадо

Помідори

Яблука

Річ у тому, що через цей газ огірки можуть швидше почати гнити, тому варто цього уникати.

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