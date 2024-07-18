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За допомогою цих простих правил вам вдасться зберегти врожай огірків надовго

18 липня 2024 02:45
Катерина Волченко - Редактор
Як зберігати огірки, щоб вони довше залишалися свіжими і не зіпсувати їх — поради
Процес зберігання огірків у пакетах. Фото: Freepik
Катерина Волченко - Редактор

У багатьох дачників, навіть з досвідом, інколи псуються огірки під час зберігання, і вони гадки не мають, в чому причина. Щоб зберегти свій урожай цього популярного овоча і захистити його від швидкого псування, варто знати, як його правильно зберігати.

Про це розповідає лікарка Емі Рід на сайті Simply.

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Момент зберігання огірків — це один з найважливіших етапів отримання гарного врожаю. Але деякі дачники ненавмисно псують овочі, неправильно зберігаючи їх після збору врожаю. Якщо ви хочете смакувати соковитими, а головне — негіркими огірками, варто знати правила їхнього зберігання. 

Собранный урожай огурцов в ящике
Зібраний урожай огірків у ящику. Фото: Pinterest

Важливі правила зберігання огірків

Лікарка Емі Рід наголошує, що найкращим способом зберігання цього овоча вважається тримання його у ящику, який призначений для овочів, у холодильнику. При цьому, дуже важливо не переохолоджувати огірки, щоб не зіпсувати їх. 

Річ у тому, що якщо зберігати огірки в місці, де температура повітря є нижчою за десять градусів тепла, понад два-три дні, в них може виникнути ушкодження. Воно проявляється у вигляді просочених водою ділянок, ямок на шкірці, зникнення забарвлення і навіть гниття. 

До того ж, фахівчиня радить тримати овочі в запечатаному поліетиленовому пакеті, в неочищеному і немитому вигляді, або ж покласти огірки у паперові рушники перед пакетом. Ці рушники вбирають вологу і допомагають огіркам якнайдовше залишатися свіжими.

Хранение огурцов в полиэтиленовом пакете
Зберігання огірків у поліетиленовому пакеті. Фото: Pinterest

Продукти, з якими не можна зберігати огірки

Лікарка категорично не рекомендує тримати огірки поруч з продуктами, які мають у своєму складі етилен, зокрема, біля таких овочів і фруктів, як:

  • Авокадо
  • Помідори
  • Яблука

Річ у тому, що через цей газ огірки можуть швидше почати гнити, тому варто цього уникати.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно підв’язувати огірки, щоб покращити рівень врожайності овоча. 

Раніше ми розповідали про те, як потрібно поливати помідори з огірками у літній сезон. 

Також ми повідомляли про те, який сорт огірків краще посадити у теплиці.

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