Как хранить огурцы, чтобы они дольше оставались свежими и не испортить их — советы

С помощью этих простых правил вам удастся сохранить урожай огурцов надолго
У многих дачников, даже с опытом, порой портятся огурцы во время хранения, и они не понятия не имеют, в чем причина. Чтобы сохранить свой урожай этого популярного овоща и защитить его от быстрой порчи, следует знать, как его правильно хранить.
Об этом рассказывает врач Эми Рид на сайте Simply.
Момент хранения огурцов — это один из важнейших этапов получения хорошего урожая. Но некоторые дачники непреднамеренно портят овощи, неправильно храня их после сбора урожая. Если вы хотите наслаждаться сочными, а главное — негорькими огурцами, следует знать правила их хранения.
Важные правила хранения огурцов
Врач Эми Рид отмечает, что самым лучшим способом хранения этого овоща считается держание его в ящике, предназначенном для овощей, в холодильнике. При этом, очень важно не переохлаждать огурцы, чтобы не испортить их.
Дело в том, что если хранить огурцы в месте, где температура воздуха ниже десяти градусов тепла, более двух-трех дней, у них может возникнуть повреждение. Оно проявляется в виде пропитанных водой участков, ямок на кожуре, исчезновения окраски и даже гниения.
К тому же, специалист советует держать овощи в запечатанном полиэтиленовом пакете, в неочищенном и немытом виде, или же положить огурцы в бумажные полотенца перед пакетом. Эти полотенца впитывают влагу и помогают огурцам как можно дольше оставаться свежими.
Продукты, с которыми нельзя хранить огурцы
Врач категорически не рекомендует держать огурцы рядом с продуктами, содержащими этилен, в частности, возле таких овощей и фруктов, как:
- Авокадо
- Помидоры
- Яблоки
Дело в том, что из-за этого газа огурцы могут быстрее начать гнить, поэтому этого следует избегать.
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