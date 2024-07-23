Почему желтеют огурцы — причины и методы спасения урожая, советы дачникам

Человек, держащий пожелтевший огурец. Фото: Decorexpro

Иногда бывает так, что огурцы на огороде становятся не зелеными, как это принято, а желтыми, и часто начинающие дачники понятия не имеют, почему это происходит. Если вы стали свидетелем возникновения этой проблемы, срочно спасайте свой урожай на огороде, а чтобы это было эффективно, нужно знать, как это делать.

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Почему огурцы становятся желтыми

Некоторые дачники не знают, как правильно выращивать огурцы, поэтому часто допускают серьезные ошибки. Например, иногда огурцы вырастают не зелеными, как следует, а желтыми, что портит их урожай. Чтобы не иметь такую же проблему на своем огороде, следует знать, в чем причины пожелтения огурцов.

Два пожелтевших огурца. Фото: ekobutik.si

Опытные дачники отмечают, что причин может быть несколько, например:

Посадка огурцов на одном и том же месте в течение нескольких лет

Недостаточное количество удобрений для подкормки

Отсутствие достаточного количества осадков

Маленькое расстояние между посадками

Дефицит воздуха

Наличие лишних завязей на кустах

Как спасти пожелтевшие огурцы

Чтобы спасти урожай огурцов, их необходимо обрызгать нужными средствами, в частности:

Молочной сывороткой — один литр удобрения на пять литров воды, обрабатывая огурцы один раз в неделю

Луковой шелухой — одна литровая банка на десять литров воды с последующим отстаиванием и процеживанием

Хлебом — одну буханку с несколькими каплями йода и смешиванием каждого литра на десять литров воды

Мочевиной и древесной золой — одну столовую ложку на три столовых ложки соответственно

Борной кислотой — два грамма на одно ведро теплой воды

Магазинными удобрениями для сада и огорода

Опрыскивание огурцов на огороде. Фото: Pinterest

К тому же, опытные огородники рекомендуют поливать огурцы утром или поздно вечером, чтобы спасти их от пожелтения.

Напомним, мы писали о том, какой водой лучше поливать огурцы на огороде.

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