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Желтеют огурцы на огороде — почему так и что с этим делать

23 июля 2024 02:45
Екатерина Волченко - Редактор
Почему желтеют огурцы — причины и методы спасения урожая, советы дачникам
Человек, держащий пожелтевший огурец. Фото: Decorexpro
Екатерина Волченко - Редактор

Иногда бывает так, что огурцы на огороде становятся не зелеными, как это принято, а желтыми, и часто начинающие дачники понятия не имеют, почему это происходит. Если вы стали свидетелем возникновения этой проблемы, срочно спасайте свой урожай на огороде, а чтобы это было эффективно, нужно знать, как это делать.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Почему огурцы становятся желтыми

Некоторые дачники не знают, как правильно выращивать огурцы, поэтому часто допускают серьезные ошибки. Например, иногда огурцы вырастают не зелеными, как следует, а желтыми, что портит их урожай. Чтобы не иметь такую же проблему на своем огороде, следует знать, в чем причины пожелтения огурцов.

Два пожелтевших огурца
Два пожелтевших огурца. Фото: ekobutik.si

Опытные дачники отмечают, что причин может быть несколько, например:

  • Посадка огурцов на одном и том же месте в течение нескольких лет
  • Недостаточное количество удобрений для подкормки
  • Отсутствие достаточного количества осадков
  • Маленькое расстояние между посадками
  • Дефицит воздуха
  • Наличие лишних завязей на кустах

Как спасти пожелтевшие огурцы

Чтобы спасти урожай огурцов, их необходимо обрызгать нужными средствами, в частности:

  • Молочной сывороткой — один литр удобрения на пять литров воды, обрабатывая огурцы один раз в неделю
  • Луковой шелухой — одна литровая банка на десять литров воды с последующим отстаиванием и процеживанием
  • Хлебом — одну буханку с несколькими каплями йода и смешиванием каждого литра на десять литров воды
  • Мочевиной и древесной золой — одну столовую ложку на три столовых ложки соответственно
  • Борной кислотой — два грамма на одно ведро теплой воды
  • Магазинными удобрениями для сада и огорода
Опрыскивание огурцов на огороде
Опрыскивание огурцов на огороде. Фото: Pinterest

К тому же, опытные огородники рекомендуют поливать огурцы утром или поздно вечером, чтобы спасти их от пожелтения.

Напомним, мы писали о том, какой водой лучше поливать огурцы на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно хранить урожай огурцов.

Также мы сообщали о том, как подвязывать огурцы для улучшения их урожая.

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