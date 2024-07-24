Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Какие сорта огурцов посадить в июле и августе — урожай созреет еще до заморозков arrow

Какие сорта огурцов посадить в июле и августе — урожай созреет еще до заморозков

24 июля 2024 21:48
Анастасия Мироненко - Редактор
Какие сорта огурцов можно сажать в июле и августе для сбора урожая до заморозков
Женщина ухаживает за огурцами на огороде. Коллаж: Новини.LIVE
Анастасия Мироненко - Редактор

Большинство огородников и дачников сеют огурцы весной. Самый первый урожай этого свежего овоща собирают в конце мая. Главный сезон сбора — июнь и июль. Однако есть сорта, которые можно посадить в июле и августе и собрать овощ уже в начале осени.

Читайте также:

Новини.LIVE рассказывает о пяти сортах огурцов, которые успеют созреть до заморозков и обрадуют щедрым урожаем.

По словам огородников, которые на собственном опыте убедились, что сажать огурцы в открытый грунт в июле-августе не поздно, есть сорта, которые дают первые огурцы уже через 40 дней после того, как появятся ростки. То есть от посадки до первых плодов проходит около двух месяцев. При этом они устойчивы к летней жаре и засухе.

 

Огурцы можно смело сеять в открытую почву в июле и августе – пять сортов.
Огурцы на грядке. Фото: pixabay.com

Такими сортами огурцов являются:

  1. Амур — классический пучковый огурец, дающий по 5-6 завязей в одном узле. Подходит для засолки.
  2. Гектор — кустовой пчелоопыляемый огурец с женским типом цветения, не требующий подвязки.
  3. Меренга — самоопыляющийся сверхранний огурец. Нет горечи, а потому подходит для засолки.
  4. Кибрия — высокоурожайный огурец, но требует легкого укрытия в открытом грунте, в частности, в августе при холодных ночах.
  5. Берн — самоопыляющийся раннеспелый огурец с плодами около 10-12 см длиной.

 

Ранее мы рассказывали, чем подкормить огурцы, чтобы уменьшить количество пустоцвета и помочь завязи формироваться.

Напомним, мы писали, почему огурцы желтеют в огороде и как это исправить.

Также советуем вам узнать секретный рецепт идеального удобрения для чеснока.

овощи растения советы огород огурцы сорт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба