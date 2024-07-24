Какие сорта огурцов можно сажать в июле и августе для сбора урожая до заморозков

Женщина ухаживает за огурцами на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Большинство огородников и дачников сеют огурцы весной. Самый первый урожай этого свежего овоща собирают в конце мая. Главный сезон сбора — июнь и июль. Однако есть сорта, которые можно посадить в июле и августе и собрать овощ уже в начале осени.

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По словам огородников, которые на собственном опыте убедились, что сажать огурцы в открытый грунт в июле-августе не поздно, есть сорта, которые дают первые огурцы уже через 40 дней после того, как появятся ростки. То есть от посадки до первых плодов проходит около двух месяцев. При этом они устойчивы к летней жаре и засухе.

Огурцы на грядке. Фото: pixabay.com

Такими сортами огурцов являются:

Амур — классический пучковый огурец, дающий по 5-6 завязей в одном узле. Подходит для засолки. Гектор — кустовой пчелоопыляемый огурец с женским типом цветения, не требующий подвязки. Меренга — самоопыляющийся сверхранний огурец. Нет горечи, а потому подходит для засолки. Кибрия — высокоурожайный огурец, но требует легкого укрытия в открытом грунте, в частности, в августе при холодных ночах. Берн — самоопыляющийся раннеспелый огурец с плодами около 10-12 см длиной.

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