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Збір урожаю буряку на городі — коли і як це робити, щоб не зіпсувати овочі

17 липня 2024 03:03
Катерина Волченко - Редактор
Коли збирати урожай буряку на городі — як це правильно робити і як зберігати овоч
Городник з великим урожаєм буряку. Фото: Freepik
Катерина Волченко - Редактор

Момент збору врожаю — це один з найважливіших етапів на городі, адже в разі неправильного процесу можна втратити цілий урожай. Наприклад, дуже важливо розуміти, коли варто збирати вирощений буряк, як це правильно робити і як потім зберігати урожай.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Коли краще збирати врожай буряку

Щоб зрозуміти, коли збирати буряк на своєму городі, звертайте увагу на кліматичні умови, в яких ви живете, погоду надворі, сорт овоча, який ви посіяли, і період його посадки. Сорти буряку бувають такими:

  • Ранньостиглими — дозрівають через 50-80 днів після появи перших паростків, їх збирають наприкінці липня або на початку серпня
  • Середньостиглими — дозрівають через 80-100 днів після появи паростків, їх збирають наприкінці серпня
  • Пізньостиглими — дозрівають через 100-135 днів після виникнення перших сходів, їх збирають у вересні або жовтні
Урожай свеклы на огороде
Урожай буряку на городі. Фото: Pixabay

Як правильно копати буряк

Збирати буряк експерти рекомендують тоді, коли надворі немає опадів і світить сонце, і робити це краще вилами. Підкопайте збоку коренеплоди, обережно притримайте руками бадилля і витягуйте буряк із землі. Готовий урожай посушіть на грядках, після чого плоди очистіть від бруду і зріжте бадилля.

Собранный урожай свеклы на грядке
Зібраний урожай буряку на грядці. Фото: Pixabay

Як правильно зберігати урожай буряку

По-перше, переберіть коренеплоди і приберіть пошкоджені, залишивши неушкоджені та сухі плоди в ящиках або сітках, щоб волога і повітря могли циркулювати у вільному доступі. По-друге, обов’язково стежте за зовнішнім виглядом овоча і прибирайте ті плоди, які пошкодилися або стали зів’ялими.

Нагадаємо, ми писали про те, який сорт буряку краще посадити на своєму городі. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно потрібно зберігати урожай буряку. 

Також ми повідомляли про те, які рослини варто посадити на одній грядці з буряком на городі.

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