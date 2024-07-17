Коли збирати урожай буряку на городі — як це правильно робити і як зберігати овоч

Городник з великим урожаєм буряку. Фото: Freepik

Момент збору врожаю — це один з найважливіших етапів на городі, адже в разі неправильного процесу можна втратити цілий урожай. Наприклад, дуже важливо розуміти, коли варто збирати вирощений буряк, як це правильно робити і як потім зберігати урожай.

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Коли краще збирати врожай буряку

Щоб зрозуміти, коли збирати буряк на своєму городі, звертайте увагу на кліматичні умови, в яких ви живете, погоду надворі, сорт овоча, який ви посіяли, і період його посадки. Сорти буряку бувають такими:

Ранньостиглими — дозрівають через 50-80 днів після появи перших паростків, їх збирають наприкінці липня або на початку серпня

Середньостиглими — дозрівають через 80-100 днів після появи паростків, їх збирають наприкінці серпня

Пізньостиглими — дозрівають через 100-135 днів після виникнення перших сходів, їх збирають у вересні або жовтні

Урожай буряку на городі. Фото: Pixabay

Як правильно копати буряк

Збирати буряк експерти рекомендують тоді, коли надворі немає опадів і світить сонце, і робити це краще вилами. Підкопайте збоку коренеплоди, обережно притримайте руками бадилля і витягуйте буряк із землі. Готовий урожай посушіть на грядках, після чого плоди очистіть від бруду і зріжте бадилля.

Зібраний урожай буряку на грядці. Фото: Pixabay

Як правильно зберігати урожай буряку

По-перше, переберіть коренеплоди і приберіть пошкоджені, залишивши неушкоджені та сухі плоди в ящиках або сітках, щоб волога і повітря могли циркулювати у вільному доступі. По-друге, обов’язково стежте за зовнішнім виглядом овоча і прибирайте ті плоди, які пошкодилися або стали зів’ялими.

Нагадаємо, ми писали про те, який сорт буряку краще посадити на своєму городі.

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