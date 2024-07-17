Когда собирать урожай свеклы на огороде — как это правильно делать и как хранить овощи

Огородник с большим урожаем свеклы. Фото: Freepik

Момент сбора урожая —это один из важнейших этапов на огороде, ведь в случае неправильного процесса можно потерять целый урожай. К примеру, очень важно понимать, когда следует собирать выращенную свеклу, как это правильно делать и как потом хранить урожай.

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Когда лучше собирать урожай свеклы

Чтобы понять, когда собирать свеклу на своем огороде, обращайте внимание на климатические условия, в которых вы живете, погоду на улице, сорт посеянного овоща и период его посадки. Сорта свеклы бывают следующими:

Раннеспелыми — созревают через 50-80 дней после появления первых ростков, их собирают в конце июля или начале августа

Среднеспелыми — созревают через 80-100 дней после появления первых ростков, их собирают в конце августа

Позднеспелыми — созревают через 100-135 дней после возникновения первых всходов, их собирают в сентябре или октябре

Урожай свеклы на огороде. Фото: Pixabay

Как правильно копать свеклу

Собирать свеклу эксперты рекомендуют тогда, когда на улице нет осадков и светит солнце, и делать это лучше вилами. Подкопайте сбоку корнеплоды, осторожно придержите руками ботву и вытаскивайте свеклу с земли. Готовый урожай посушите на грядках, после чего плоды очистите от грязи и срежьте ботву.

Собранный урожай свеклы на грядке. Фото: Pixabay

Как правильно хранить урожай свеклы

Во-первых, переберите корнеплоды и уберите поврежденные, оставив невредимые и сухие плоды в ящиках или сетках, чтобы влага и воздух могли циркулировать в свободном доступе. Во-вторых, обязательно следите за внешним видом овоща и убирайте те плоды, которые повредились или стали увядшими.

Напомним, мы писали о том, какой сорт свеклы лучше посадить на своем огороде.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно нужно хранить урожай свеклы.

Также мы сообщали о том, какие растения следует посадить на одной грядке со свеклой на огороде.