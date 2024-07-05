Чим підживити буряк у липні — рецепт добрива, яке забезпечить великий врожай

Чоловік показує великий врожай буряку. Фото: bejonordic.dk

Головний інгредієнт борщу та незамінне джерело вітамінів у будь-яку пору року — буряк. Цей овоч росте майже на кожному городі в Україні. Рослина невибаглива та проста у вирощуванні. Проте, все ж є секрети, які допоможуть виростити великі, соковиті та дуже солодкі коренеплоди. Одним з таких секретів є вчасне та правильне підживлення.

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Цінні поради від досвідчених городників

Фахівці, які виростили не одну тонну буряків, зазначають, овоч обожнює землю, яка багата органікою. Вона має бути пухка й насичена киснем, щоб коренева система могла правильно розвиватися.

Саме тому на ділянку, призначену для посіву буряків, вже з осені потрібно внести перегній. Але не варто забувати й про підживлення під час розвитку та росту буряку.

Також слід враховувати, що овоч потребує багато вологи на початку сезону і під час зростання коренеплодів. Якщо земля суха та щільна, він виросте гірким.

Щоб буряк не виріс маленьким, його треба не тільки рідко садити, але і після появи сходів обов’язково проріджувати зайві паростки. Між рослинами в ряду повинно бути приблизно 15-20 см.

Великий буряк на городі. Фото: google.com

Чим підживити буряк у липні — простий рецепт добрива

Ви будете здивовані, але підвищити цукристість буряків під час росту допоможе звичайна кухонна сіль. У липні для буряків необхідно приготувати чудодійний розчин. Рецепт простий — на 10 л води одна чайна ложка солі.

Також для гарного смаку овочу потрібні підживлення настоєм коров'яку та деревною золою (3 склянки на 1 кв. м).

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