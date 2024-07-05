Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Чем подкормить свеклу в июле — с этим удобрением всегда растет большая и сладкая arrow

Чем подкормить свеклу в июле — с этим удобрением всегда растет большая и сладкая

5 июля 2024 21:58
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасия Мироненко
Чем подкормить свеклу в июле — рецепт удобрения, которое обеспечит большой урожай
Мужчина показывает большой урожай свеклы. Фото: bejonordic.dk
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасия Мироненко

Главный ингредиент борща и незаменимый источник витаминов в любое время года — свекла. Этот овощ растет почти в каждом огороде в Украине. Растение неприхотливое и простое в выращивании. Тем не менее есть секреты, которые помогут вырастить большие, сочные и очень сладкие корнеплоды. Одним из таких секретов является своевременная и правильная подкормка.

Читайте также:

Новини.LIVE рассказывает, какое простое и доступное всем удобрение следует использовать в июле, чтобы обеспечить хороший урожай свеклы.

Ценные советы от опытных огородников

Специалисты, которые вырастили не одну тонну свеклы, отмечают, что овощ обожает землю, богатую органикой. Она должна быть рыхлая и насыщенная кислородом, чтобы корневая система могла правильно развиваться.

Именно поэтому на участок, предназначенный для посева свеклы, уже с осени следует внести перегной. Но не стоит забывать и о подкормках во время развития и роста свеклы.

Также следует учитывать, что овощ нуждается во влаге в начале сезона и при росте корнеплодов. Если земля сухая и плотная, она вырастет горькой.

Чтобы свекла не выросла маленькой, ее нужно не только редко сажать, но и после появления ростков обязательно проредить лишние побеги. Между растениями в ряду должно быть примерно 15-20 см.

 

Большой урожай свеклы: чем подкормить овощи в июле
Большая свекла на огороде. Фото: google.com

Чем подкормить свеклу в июле — простой рецепт удобрения

Вы будете удивлены, но повысить сахаристость свеклы во время роста поможет обычная поваренная соль. В июле для свеклы нужно приготовить чудодейственный раствор. Рецепт прост — на 10 л воды одна чайная ложка соли.

Также для хорошего вкуса овощу нужны подкормки настоем коровяка и древесной золой (3 стакана на 1 кв. м).

 

Ранее мы писали, чем подкормить чеснок в июле, чтобы головки выросли размером с кулак.

Напомним, мы рассказывали, каким удобрением подкормить сладкий перец в июле, чтобы получить большой урожай овоща.

Также советуем вам узнать, чем прикормить капусту для формирования завязи.

овощи советы удобрения огород свекла

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно