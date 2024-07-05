Чем подкормить свеклу в июле — рецепт удобрения, которое обеспечит большой урожай

Мужчина показывает большой урожай свеклы. Фото: bejonordic.dk

Главный ингредиент борща и незаменимый источник витаминов в любое время года — свекла. Этот овощ растет почти в каждом огороде в Украине. Растение неприхотливое и простое в выращивании. Тем не менее есть секреты, которые помогут вырастить большие, сочные и очень сладкие корнеплоды. Одним из таких секретов является своевременная и правильная подкормка.

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Ценные советы от опытных огородников

Специалисты, которые вырастили не одну тонну свеклы, отмечают, что овощ обожает землю, богатую органикой. Она должна быть рыхлая и насыщенная кислородом, чтобы корневая система могла правильно развиваться.

Именно поэтому на участок, предназначенный для посева свеклы, уже с осени следует внести перегной. Но не стоит забывать и о подкормках во время развития и роста свеклы.

Также следует учитывать, что овощ нуждается во влаге в начале сезона и при росте корнеплодов. Если земля сухая и плотная, она вырастет горькой.

Чтобы свекла не выросла маленькой, ее нужно не только редко сажать, но и после появления ростков обязательно проредить лишние побеги. Между растениями в ряду должно быть примерно 15-20 см.

Большая свекла на огороде. Фото: google.com

Чем подкормить свеклу в июле — простой рецепт удобрения

Вы будете удивлены, но повысить сахаристость свеклы во время роста поможет обычная поваренная соль. В июле для свеклы нужно приготовить чудодейственный раствор. Рецепт прост — на 10 л воды одна чайная ложка соли.

Также для хорошего вкуса овощу нужны подкормки настоем коровяка и древесной золой (3 стакана на 1 кв. м).

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