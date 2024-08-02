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Чем подкормить свеклу в августе — овощ поразит вкусом и размером

2 августа 2024 21:48
Анастасия Мироненко - Редактор
Чем подкормить свеклу в августе 2024 — рецепт удобрения от опытных огородников
Огородник демонстрирует урожай свеклы. Фото: bordehill.co.uk
Анастасия Мироненко - Редактор

Свекла — один из важнейших овощей для украинцев, без которого невозможно представить множество блюд. Чтобы корнеплод вырос большим и сладким, его обязательно следует своевременно удобрять. В частности, когда плоды набирают массу и созревают.

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Чем обязательно подкормить свеклу в августе, чтобы урожай точно вас обрадовал, рассказываем далее в материале.

Какими удобрениями подкормить свеклу в августе — советы опытных огородников

Так, прежде всего, как подкормку специалисты советуют использовать суперфосфат — это минеральное фосфорное удобрение, содержащее еще и массу полезных для растений микроэлементов: серу, магний, кальций и т.д. Необходимо взять 50 г удобрений на квадратный метр. Вносят прямо под растение.

Также в фазу роста плодов можно подкормить свеклу удобрением на основе марганцовки. Это едва ли не лучшая подкормка для корнеплода. Рецепт на 10 л воды:

  • марганцовка — 1 г;
  • суперфосфат — 1 ст. л.;
  • калимагнезия — 1 ст. л.;
  • мочевина — 1 ч. л.;
  • борная кислота — пол ч. л.

 

Какими удобрениями подкормить свеклу в августе — советы опытных огородников
Свекла на огороде. Фото: freepik.com

Можно также использовать натуральное удобрение. Лучше всего для этого подходит древесная зола, которая является источником таких веществ, как:

  • бор;
  • марганец;
  • калий;
  • другие макро- и микроэлементы.

Необходимо стакан золы растворить в 10 л воды и полить этой жидкостью свеклу.

Также эффективной будет подкормка свеклы солью. Это растение любит ее, и плоды получаются необычно сладкими. Подкармливать свеклу солью следует несколько раз в период роста. Возьмите столовую ложку соли, размешайте в 10 л воды и полейте грядки.

 

Ранее мы рассказывали, какие садовые и огородные культуры необходимо подкормить в августе.

Напомним, мы писали, какие садовые и огородные растения можно сажать в открытую почву в августе.

Также рекомендуем вам узнать, как вырастить сладкую кукурузу на своем огороде.

овощи советы удобрения огород август свекла

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