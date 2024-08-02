Чем подкормить свеклу в августе 2024 — рецепт удобрения от опытных огородников

Чем подкормить свеклу в августе — овощ поразит вкусом и размером
Свекла — один из важнейших овощей для украинцев, без которого невозможно представить множество блюд. Чтобы корнеплод вырос большим и сладким, его обязательно следует своевременно удобрять. В частности, когда плоды набирают массу и созревают.
Чем обязательно подкормить свеклу в августе, чтобы урожай точно вас обрадовал, рассказываем далее в материале.
Какими удобрениями подкормить свеклу в августе — советы опытных огородников
Так, прежде всего, как подкормку специалисты советуют использовать суперфосфат — это минеральное фосфорное удобрение, содержащее еще и массу полезных для растений микроэлементов: серу, магний, кальций и т.д. Необходимо взять 50 г удобрений на квадратный метр. Вносят прямо под растение.
Также в фазу роста плодов можно подкормить свеклу удобрением на основе марганцовки. Это едва ли не лучшая подкормка для корнеплода. Рецепт на 10 л воды:
- марганцовка — 1 г;
- суперфосфат — 1 ст. л.;
- калимагнезия — 1 ст. л.;
- мочевина — 1 ч. л.;
- борная кислота — пол ч. л.
Можно также использовать натуральное удобрение. Лучше всего для этого подходит древесная зола, которая является источником таких веществ, как:
- бор;
- марганец;
- калий;
- другие макро- и микроэлементы.
Необходимо стакан золы растворить в 10 л воды и полить этой жидкостью свеклу.
Также эффективной будет подкормка свеклы солью. Это растение любит ее, и плоды получаются необычно сладкими. Подкармливать свеклу солью следует несколько раз в период роста. Возьмите столовую ложку соли, размешайте в 10 л воды и полейте грядки.
Ранее мы рассказывали, какие садовые и огородные культуры необходимо подкормить в августе.
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