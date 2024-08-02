Чем подкормить свеклу в августе 2024 — рецепт удобрения от опытных огородников

Огородник демонстрирует урожай свеклы. Фото: bordehill.co.uk

Свекла — один из важнейших овощей для украинцев, без которого невозможно представить множество блюд. Чтобы корнеплод вырос большим и сладким, его обязательно следует своевременно удобрять. В частности, когда плоды набирают массу и созревают.

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Какими удобрениями подкормить свеклу в августе — советы опытных огородников

Так, прежде всего, как подкормку специалисты советуют использовать суперфосфат — это минеральное фосфорное удобрение, содержащее еще и массу полезных для растений микроэлементов: серу, магний, кальций и т.д. Необходимо взять 50 г удобрений на квадратный метр. Вносят прямо под растение.

Также в фазу роста плодов можно подкормить свеклу удобрением на основе марганцовки. Это едва ли не лучшая подкормка для корнеплода. Рецепт на 10 л воды:

марганцовка — 1 г;

суперфосфат — 1 ст. л.;

калимагнезия — 1 ст. л.;

мочевина — 1 ч. л.;

борная кислота — пол ч. л.

Свекла на огороде. Фото: freepik.com

Можно также использовать натуральное удобрение. Лучше всего для этого подходит древесная зола, которая является источником таких веществ, как:

бор;

марганец;

калий;

другие макро- и микроэлементы.

Необходимо стакан золы растворить в 10 л воды и полить этой жидкостью свеклу.

Также эффективной будет подкормка свеклы солью. Это растение любит ее, и плоды получаются необычно сладкими. Подкармливать свеклу солью следует несколько раз в период роста. Возьмите столовую ложку соли, размешайте в 10 л воды и полейте грядки.

Ранее мы рассказывали, какие садовые и огородные культуры необходимо подкормить в августе.

Напомним, мы писали, какие садовые и огородные растения можно сажать в открытую почву в августе.

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