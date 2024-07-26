Які рослини треба підживити у серпні 2024 — список культур та поради городників

Добриво для садових та городніх культур. Фото: stock.adobe.com

Серпень — період активного збору врожаю, заготівлі овочів та фруктів на зиму. Але перед садівниками та городниками стоїть ще одна задача — необхідно підживити рослини, які ще дозрівають, а також які вже відплодоносили, щоб забезпечити їм подальший здоровий розвиток та дати змогу відновитися для нового сезону.

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Які саме садові та городні культури необхідно підживити у серпні, розповідаємо далі в матеріалі.

Підживлення рослин у серпні. Фото: shutterstock.com

Які рослини підживити в останній місяць літа — перелік

Морква та буряк. Як правило у цей період коренеплоди ще дозрівають, а тому їх необхідно підживити, щоб плоди набрали масу. Для цього підгодовують двічі: спочатку калійним добривом, потім фосфорно-калійним. Для першого підживлення — деревний попіл. А для другого — монофосфат калію у пропорції 3 ст. л. добрива на 10 л води. Білокачанна та інші види капусти. Серпень для капусти це також період активного формування качанів. Тому рослина потребує таких мікроелементів як калій, кальцій, фосфор, магній. Городники зазвичай використовують борофоску — 25 г добрива на 10 л води. Томати й перці. Ці культури також потребують підживлення для свого розвитку та плодоношення. Фахівці радять використовувати борофоску, хелат заліза та розчин деревного попелу (склянка попелу на 10 л води). Полуниця, суниця, ягідні чагарники та плодові дерева. Усі ці садові рослини у серпні потребують підживлення фосфорно-калійними добривами. Це допоможе рослині як плодоносити, так і набратися сил та корисних речовин до нового сезону.

Раніше ми писали, як правильно доглядати за деревами у саду влітку.

Нагадаємо, ми розповідали, які садові та городні рослини можна садити у відкритий ґрунт у серпні.

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