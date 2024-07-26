Какие растения нужно удобрить в августе 2024 — список культур и советы огородников

Удобрение для садовых и огородных культур. Фото: stock.adobe.com

Август — период активного сбора урожая, заготовки овощей и фруктов на зиму. Но перед садовниками и огородниками стоит еще одна задача — необходимо подкормить растения, которые еще созревают, а также отплодоносили, чтобы обеспечить им дальнейшее здоровое развитие и дать возможность восстановиться для нового сезона.

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Какие именно садовые и огородные культуры необходимо подкормить в августе, рассказываем далее в материале.

Подкормка растений в августе. Фото: shutterstock.com

Какие растения подкормить в последний месяц лета — список

Морковь и свекла. Как правило, в этот период корнеплоды еще созревают, а потому их необходимо подкормить, чтобы плоды набрали массу. Для этого подкармливают дважды: сначала калийным удобрением, затем фосфорно-калийным. Для первой подкормки — древесный пепел. А для второй — монофосфат калия в пропорции 3 ст. л. удобрения на 10 л воды. Белокочанная и другие виды капусты. Август для капусты это также период активного формирования кочанов. Поэтому растение нуждается в таких микроэлементах как калий, кальций, фосфор, магний. Огородники обычно используют борофоску — 25 г удобрения на 10 л воды. Томаты и перцы. Эти культуры также нуждаются в подкормке для своего развития и плодоношения. Специалисты советуют использовать борофоску, хелат железа и раствор древесной золы (стакан золы на 10 л воды). Клубника, земляника, ягодные кустарники и плодовые деревья. Все эти садовые растения в августе нуждаются в подкормке фосфорно-калийными удобрениями. Это поможет растению как плодоносить, так и набраться сил и полезных веществ к новому сезону.

Раньше мы писали, как правильно ухаживать за деревьями в саду летом.

Напомним, мы рассказывали, какие садовые и огородные растения можно сажать в открытую почву в августе.

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