Коли збирати врожай буряку на городі — терміни та поради

Коли можна збирати врожай буряку на городі — дочекайтеся цього моменту
Серпень, вересень та жовтень — період активного збору врожаю садовини та городини. Зокрема, у цей час починають збирати буряки. Але, дуже важливо правильно обрати терміни, щоб овоч був стиглий і при цьому міг довго зберігатися.
Новини.LIVE розповідає, які оптимальні терміни для збору врожаю буряків на грядках. Ці поради допоможуть зберегти вітаміни та поживні речовини у коренеплоді. Ваш зібраний врожай долежить до самої весни.
Коли збирати буряк із грядки — терміни
Час збору буряків залежить від того, який сорт ви посадили на городі. Сорти буряків можна умовно поділити на три види:
- ранньостиглі;
- середньостиглі;
- пізньостиглі.
Ранньостиглі буряки — термін дозрівання становить 50-80 діб. Отже, збирати врожай можна наприкінці липня або на початку серпня.
Середньостиглі буряки — термін дозрівання 80-100 днів. Збирання врожаю починається у другу половину серпня або у першу декаду вересня.
Пізньостиглі буряки — 100–130 днів. До збору врожаю можна приступати у вересні й до початку жовтня. Головне встигнути це зробити до перших заморозків. До речі, саме такі сорти спокійно лежать аж до весни.
Важливо: не можна залишати плоди в землі надовго — це може спровокувати хвороби буряку або врожай може потрапити під мороз. Також копати буряки потрібно в суху погоду.
Як визначити, чи стиглий буряк
Щоб визначити, чи достиг буряк, потрібно звернути увагу на такі три фактори:
- Верхня частина плоду знаходиться на поверхні землі.
- Плід великий та важкий.
- Нижнє листя сухе та пожовкле.
Як правильно викопувати буряк
Буряк слід вміти правильно викопувати аби не пошкодити коренеплоди лопатою. Необхідно робити наступне:
- зрізати листя буряків;
- обережно підкопати овоч за допомогою вил;
- обтрусити землю з плодів руками;
- покласти просушитися.
Як зберігати врожай буряку
Після того, як плоди буряку висохнуть, потрібно розсортувати їх на ранні та пізні. Зберігати різні сорти необхідно окремо один від одного.
Приміщення, в якому зберігатиметься буряк, має бути темним та вологим, з температурою до +3℃. Буряк можна зберігати поруч із картоплею.
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