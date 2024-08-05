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Коли можна збирати врожай буряку на городі — дочекайтеся цього моменту

5 серпня 2024 21:49
Анастасія Мироненко - Редактор
Коли збирати врожай буряку на городі — терміни та поради
Городник тримає буряк у руках. Фото: freepik.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Серпень, вересень та жовтень — період активного збору врожаю садовини та городини. Зокрема, у цей час починають збирати буряки. Але, дуже важливо правильно обрати терміни, щоб овоч був стиглий і при цьому міг довго зберігатися. 

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Новини.LIVE розповідає, які оптимальні терміни для збору врожаю буряків на грядках. Ці поради допоможуть зберегти вітаміни та поживні речовини у коренеплоді. Ваш зібраний врожай долежить до самої весни. 

Коли збирати буряк із грядки — терміни 

Час збору буряків залежить від того, який сорт ви посадили на городі. Сорти буряків можна умовно поділити на три види:

  • ранньостиглі;
  • середньостиглі;
  • пізньостиглі. 

Ранньостиглі буряки — термін дозрівання становить 50-80 діб. Отже, збирати врожай можна наприкінці липня або на початку серпня. 

Середньостиглі буряки — термін дозрівання 80-100 днів. Збирання врожаю починається у другу половину серпня або у першу декаду вересня.

Пізньостиглі буряки — 100–130 днів. До збору врожаю можна приступати у вересні й до початку жовтня. Головне встигнути це зробити до перших заморозків. До речі, саме такі сорти спокійно лежать аж до весни. 

Важливо: не можна залишати плоди в землі надовго — це може спровокувати хвороби буряку або врожай може потрапити під мороз. Також копати буряки потрібно в суху погоду.

 

Як визначити, чи стиглий буряк
Врожай буряку на городі. Фото: alamy.com

Як визначити, чи стиглий буряк

Щоб визначити, чи достиг буряк, потрібно звернути увагу на такі три фактори

  1. Верхня частина плоду знаходиться на поверхні землі.
  2. Плід великий та важкий.
  3. Нижнє листя сухе та пожовкле.

Як правильно викопувати буряк

Буряк слід вміти правильно викопувати аби не пошкодити коренеплоди лопатою. Необхідно робити наступне:

  • зрізати листя буряків;
  • обережно підкопати овоч за допомогою вил;
  • обтрусити землю з плодів руками;
  • покласти просушитися. 

 

Як правильно викопувати буряк
Врожай буряку на городі. Фото: freepik.com

Як зберігати врожай буряку

Після того, як плоди буряку висохнуть, потрібно розсортувати їх на ранні та пізні. Зберігати різні сорти необхідно окремо один від одного.

Приміщення, в якому зберігатиметься буряк, має бути темним та вологим, з температурою до +3℃. Буряк можна зберігати поруч із картоплею.

 

Раніше ми писали, чим обов'язково підживити буряк у серпні, щоб врожай точно вас порадував.

Нагадаємо, ми розповідали, коли збирати урожай картоплі на городі в серпні 2024 року. 

Також радимо вам дізнатися, які садові та городні рослини можна садити у відкритий ґрунт у серпні. 

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