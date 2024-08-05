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Когда можно собирать урожай свеклы на огороде — дождитесь этого момента

5 августа 2024 21:49
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Когда собирать урожай свеклы в огороде — сроки и советы
Огородник держит свеклу в руках. Фото: freepik.com
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Август, сентябрь и октябрь — период активного сбора урожая фруктов и овощей. В частности, в это время начинают собирать свеклу. Но, очень важно правильно выбрать сроки, чтобы овощ был спелый и при этом мог долго сохраняться.

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Новини.LIVE рассказывает, какие оптимальные сроки для сбора урожая свеклы на грядках. Эти советы помогут сохранить витамины и питательные вещества в корнеплоде. Ваш собранный урожай прилежит до самой весны.

Когда собирать свеклу с грядки

Время сбора свеклы зависит от того, какой сорт вы посадили в огороде. Сорта свеклы можно условно разделить на три вида:

  • раннеспелые;
  • среднеспелые;
  • позднеспелые.

Раннеспелая свекла — срок созревания составляет 50-80 суток. Следовательно, собирать урожай можно в конце июля или начале августа.

Среднеспелая свекла — срок созревания 80-100 дней. Уборка урожая начинается во вторую половину августа или в первую декаду сентября.

Позднеспелая свекла — 100-130 дней. К сбору урожая можно приступать в сентябре и начале октября. Главное успеть это сделать до первых заморозков. Кстати, именно такие сорта спокойно лежат до весны.

Важно: нельзя оставлять плоды в земле надолго — это может спровоцировать болезни свеклы или урожай может попасть под мороз. Также копать свеклу нужно в сухую погоду.

 

Как определить, спелая свекла
Урожай свеклы на огороде. Фото: alamy.com

Как определить, спелая ли свекла

Чтобы определить, спелая ли свекла, нужно обратить внимание на следующие три фактора:

  1. Верхняя часть плода находится на поверхности земли.
  2. Плод большой и тяжелый.
  3. Нижние листья сухие и пожелтевшие.

Как правильно выкапывать свеклу

Свеклу следует уметь правильно выкапывать, чтобы не повредить корнеплоды лопатой. Необходимо делать следующее:

  • срезать листья свеклы;
  • осторожно подкопать овощ с помощью вил;
  • отряхнуть землю с плодов руками;
  • положить просушиться.

 

Как правильно выкапывать свеклу
Урожай свеклы на огороде. Фото: freepik.com

Как хранить урожай свеклы

После того как плоды свеклы высохнут, нужно рассортировать их на ранние и поздние. Хранить разные сорта необходимо отдельно друг от друга.

Помещение, в котором будет храниться свекла, должно быть темным и влажным с температурой до +3℃. Свеклу можно хранить рядом с картофелем.

 

Ранее мы писали, чем обязательно подкормить свеклу в августе, чтобы урожай точно вас порадовал.

Напомним, мы рассказывали, когда собирать урожай картофеля на огороде в августе 2024 года.

Также советуем вам узнать, какие садовые и огородные растения можно сажать в открытую почву в августе.

урожай овощи советы огород август свекла

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