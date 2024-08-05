Когда собирать урожай свеклы в огороде — сроки и советы

Когда можно собирать урожай свеклы на огороде — дождитесь этого момента
Август, сентябрь и октябрь — период активного сбора урожая фруктов и овощей. В частности, в это время начинают собирать свеклу. Но, очень важно правильно выбрать сроки, чтобы овощ был спелый и при этом мог долго сохраняться.
Новини.LIVE рассказывает, какие оптимальные сроки для сбора урожая свеклы на грядках. Эти советы помогут сохранить витамины и питательные вещества в корнеплоде. Ваш собранный урожай прилежит до самой весны.
Когда собирать свеклу с грядки
Время сбора свеклы зависит от того, какой сорт вы посадили в огороде. Сорта свеклы можно условно разделить на три вида:
- раннеспелые;
- среднеспелые;
- позднеспелые.
Раннеспелая свекла — срок созревания составляет 50-80 суток. Следовательно, собирать урожай можно в конце июля или начале августа.
Среднеспелая свекла — срок созревания 80-100 дней. Уборка урожая начинается во вторую половину августа или в первую декаду сентября.
Позднеспелая свекла — 100-130 дней. К сбору урожая можно приступать в сентябре и начале октября. Главное успеть это сделать до первых заморозков. Кстати, именно такие сорта спокойно лежат до весны.
Важно: нельзя оставлять плоды в земле надолго — это может спровоцировать болезни свеклы или урожай может попасть под мороз. Также копать свеклу нужно в сухую погоду.
Как определить, спелая ли свекла
Чтобы определить, спелая ли свекла, нужно обратить внимание на следующие три фактора:
- Верхняя часть плода находится на поверхности земли.
- Плод большой и тяжелый.
- Нижние листья сухие и пожелтевшие.
Как правильно выкапывать свеклу
Свеклу следует уметь правильно выкапывать, чтобы не повредить корнеплоды лопатой. Необходимо делать следующее:
- срезать листья свеклы;
- осторожно подкопать овощ с помощью вил;
- отряхнуть землю с плодов руками;
- положить просушиться.
Как хранить урожай свеклы
После того как плоды свеклы высохнут, нужно рассортировать их на ранние и поздние. Хранить разные сорта необходимо отдельно друг от друга.
Помещение, в котором будет храниться свекла, должно быть темным и влажным с температурой до +3℃. Свеклу можно хранить рядом с картофелем.
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