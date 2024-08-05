Когда собирать урожай свеклы в огороде — сроки и советы

Огородник держит свеклу в руках. Фото: freepik.com

Август, сентябрь и октябрь — период активного сбора урожая фруктов и овощей. В частности, в это время начинают собирать свеклу. Но, очень важно правильно выбрать сроки, чтобы овощ был спелый и при этом мог долго сохраняться.

Читайте также:

Новини.LIVE рассказывает, какие оптимальные сроки для сбора урожая свеклы на грядках. Эти советы помогут сохранить витамины и питательные вещества в корнеплоде. Ваш собранный урожай прилежит до самой весны.

Когда собирать свеклу с грядки

Время сбора свеклы зависит от того, какой сорт вы посадили в огороде. Сорта свеклы можно условно разделить на три вида:

раннеспелые;

среднеспелые;

позднеспелые.

Раннеспелая свекла — срок созревания составляет 50-80 суток. Следовательно, собирать урожай можно в конце июля или начале августа.

Среднеспелая свекла — срок созревания 80-100 дней. Уборка урожая начинается во вторую половину августа или в первую декаду сентября.

Позднеспелая свекла — 100-130 дней. К сбору урожая можно приступать в сентябре и начале октября. Главное успеть это сделать до первых заморозков. Кстати, именно такие сорта спокойно лежат до весны.

Важно: нельзя оставлять плоды в земле надолго — это может спровоцировать болезни свеклы или урожай может попасть под мороз. Также копать свеклу нужно в сухую погоду.

Урожай свеклы на огороде. Фото: alamy.com

Как определить, спелая ли свекла

Чтобы определить, спелая ли свекла, нужно обратить внимание на следующие три фактора:

Верхняя часть плода находится на поверхности земли. Плод большой и тяжелый. Нижние листья сухие и пожелтевшие.

Как правильно выкапывать свеклу

Свеклу следует уметь правильно выкапывать, чтобы не повредить корнеплоды лопатой. Необходимо делать следующее:

срезать листья свеклы;

осторожно подкопать овощ с помощью вил;

отряхнуть землю с плодов руками;

положить просушиться.

Урожай свеклы на огороде. Фото: freepik.com

Как хранить урожай свеклы

После того как плоды свеклы высохнут, нужно рассортировать их на ранние и поздние. Хранить разные сорта необходимо отдельно друг от друга.

Помещение, в котором будет храниться свекла, должно быть темным и влажным с температурой до +3℃. Свеклу можно хранить рядом с картофелем.

Ранее мы писали, ч ем обязательно подкормить свеклу в августе, чтобы урожай точно вас порадовал.

Напомним, мы рассказывали, когда собирать урожай картофеля на огороде в августе 2024 года.

Также советуем вам узнать, какие садовые и огородные растения можно сажать в открытую почву в августе.