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Как хранить морковь — будет хрустящей и сочной вплоть до следующего урожая

13 августа 2024 12:22
Анастасия Мироненко - Редактор
Как правильно хранить морковь — практические и действенные советы для нового урожая
Урожай большой моркови в мешке. Фото: pexels.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Хранение моркови на зиму после сбора урожая — настоящее искусство, требующее незаурядного мастерства. Ведь необходимо хранить корнеплод так, чтобы он оставался сочным и хрустящим, чтобы шкурка была тонкая и овощ не прорастал.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно необходимо хранить морковь, чтобы овощ оставался свежим и вкусным вплоть до следующего урожая.

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Оптимальная температура хранения моркови от 0 до +3°C. Если температура поднимается до +5°C и выше, корнеплод начинает прорастать.

Также нужно обращать внимание и на влажность воздуха, которая должна быть около 85-90%. Если воздух слишком сухой, то морковь будет деревянной или быстро завянет.

Немногие знают, но важен еще и уровень углекислого газа — природного консерванта, замедляющего прорастание при повышенных температурах, сохраняющего товарный вид корнеплода.

Считается, что уровень CO2 в помещении для моркови должен быть 3-5%. Конечно, измерять по отдельности уровень углекислого газа необязательно. Просто следите за тем, чтобы в помещении, где хранится морковь, не было сквозняков.

Кроме этого, ни в коем случае у моркови нельзя хранить: яблоки, тыкву, груши. Они выделяют этилен — газ, способствующий быстрому созреванию плодов.

 

Как хранить морковь - будет хрустящей и сочной вплоть до следующего урожая
Урожай моркови. Фото: freepik.com

Секреты длительного хранения моркови

На длительность хранения этого корнеплода также влияет время и условия сбора урожая. Необходимо соблюдать следующие правила:

  • прекратить полив за 10 дней до сбора;
  • не собирать урожай в сырую погоду;
  • быстро обрезать ботву, не оставляя хвостиков, ведь она тянет из корнеплода влагу;
  • просушить морковь;
  • после того, как морковь просохнет на поле, выкладываем либо в погреб, либо в сарай на несколько дней, чтобы кожура загрубела и не была такой уязвимой;
  • ни в коем случае не мыть морковь (так можно повредить кожуру и овощ уже долго храниться не будет);
  • если волосообразных корней многовато, подсохшие можно оборвать, а "живые" не стоит, чтобы не повредить еще тонкую кожуру.

Морковь хорошо хранить в деревянных ящиках или тканевых мешках. Для малого количества очень хорошо подойдет бумага. Пересыпая песком или даже землей, важно пересыпать немного сырым, но и не слишком.

Ранее мы рассказывали, как поливать морковь в августе, чтобы плоды поразили размерами.

Напомним, мы писали, когда можно собирать урожай свеклы на огороде.

Также рекомендуем вам узнать, когда собирать урожай сельдерея на огороде.

урожай овощи советы морковь хранение продуктов

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