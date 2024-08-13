Как правильно хранить морковь — практические и действенные советы для нового урожая

Урожай большой моркови в мешке. Фото: pexels.com

Хранение моркови на зиму после сбора урожая — настоящее искусство, требующее незаурядного мастерства. Ведь необходимо хранить корнеплод так, чтобы он оставался сочным и хрустящим, чтобы шкурка была тонкая и овощ не прорастал.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно необходимо хранить морковь, чтобы овощ оставался свежим и вкусным вплоть до следующего урожая.

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Оптимальная температура хранения моркови от 0 до +3°C. Если температура поднимается до +5°C и выше, корнеплод начинает прорастать.

Также нужно обращать внимание и на влажность воздуха, которая должна быть около 85-90%. Если воздух слишком сухой, то морковь будет деревянной или быстро завянет.

Немногие знают, но важен еще и уровень углекислого газа — природного консерванта, замедляющего прорастание при повышенных температурах, сохраняющего товарный вид корнеплода.

Считается, что уровень CO2 в помещении для моркови должен быть 3-5%. Конечно, измерять по отдельности уровень углекислого газа необязательно. Просто следите за тем, чтобы в помещении, где хранится морковь, не было сквозняков.

Кроме этого, ни в коем случае у моркови нельзя хранить: яблоки, тыкву, груши. Они выделяют этилен — газ, способствующий быстрому созреванию плодов.

Урожай моркови. Фото: freepik.com

Секреты длительного хранения моркови

На длительность хранения этого корнеплода также влияет время и условия сбора урожая. Необходимо соблюдать следующие правила:

прекратить полив за 10 дней до сбора;

не собирать урожай в сырую погоду;

быстро обрезать ботву, не оставляя хвостиков, ведь она тянет из корнеплода влагу;

просушить морковь;

после того, как морковь просохнет на поле, выкладываем либо в погреб, либо в сарай на несколько дней, чтобы кожура загрубела и не была такой уязвимой;

ни в коем случае не мыть морковь (так можно повредить кожуру и овощ уже долго храниться не будет);

если волосообразных корней многовато, подсохшие можно оборвать, а "живые" не стоит, чтобы не повредить еще тонкую кожуру.

Морковь хорошо хранить в деревянных ящиках или тканевых мешках. Для малого количества очень хорошо подойдет бумага. Пересыпая песком или даже землей, важно пересыпать немного сырым, но и не слишком.

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