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Коли можна збирати врожай гарбуза на городі — п'ять головних ознак стиглості

4 вересня 2024 01:37
Анастасія Мироненко - Редактор
Коли збирати врожай гарбуза на городі — терміни, ознаки стиглості та поради
Дівчина збирає гарбуз на городі. Фото: freepik.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Неможливо уявити осінь без гарбуза. З цього смачного помаранчевого овочу готують закуски, перші страви, гарячі другі страви та навіть неперевершені десерти. Багато українців самостійно вирощують культуру на дачах та городах. Гарбуз можна зберігати до самої весни, маючи доступ до вітамінів, якщо знати деякі секрети та правила. 

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Коли можна збирати врожай гарбуза на городі та як дізнатися, що він дозрів, розповідаємо далі в матеріалі. 

Коли збирати гарбуз — терміни

В Україні, як правило, врожай гарбуза починають збирати у період з вересня по листопад. Точні терміни залежать від часу посадки та сорту:

  • скоростиглі — дозрівають з середини серпня до початку вересня;
  • середньостиглі — з середини вересня;
  • пізньостиглі — з жовтня по листопад. 

 

Коли збирати гарбуз — терміни
Врожай гарбуза на городі. Фото: freepik.com

Як зрозуміти, що гарбуз дозрів — п'ять головних ознак

Тут варто бути надзвичайно уважними, адже якщо зібрати занадто рано, гарбуз буде твердим із несмачним м'якушем, якщо пізно — почне швидко гнити.

П'ять головних ознак стиглості гарбуза:

  1. Плодоніжка світла та суха;
  2. Шкірка досить щільна і не протикається нігтем;
  3. Чітко видно смужки та лінії, забарвлення рівномірне та насичене (поверхня мускатних і великоплідних гарбузів вкривається своєрідним візерунком, схожим на кору);
  4. При постукуванні чути глухий звук;
  5. Листя в'яне і засихає — це яскрава ознака того, що овоч готовий до збору.

 

Як зрозуміти, що гарбуз дозрів
Городники збирають гарбузи. Фото: freepik.com

Як правильно збирати гарбуз

Правила збору гарбузів для зимового зберігання: 

  • відрізати гарбуз від пагона краще гострим ножем або садовими ножицями;
  • не можна відривати плодоніжку, оскільки без цього хвостика він швидко згниє;
  • хвостик варто залишати довжиною 3–4 см;
  • слід бути обережними, щоб не пошкодити шкірку, адже ці місця згодом уражають мікроорганізми, і починається гниття;
  • після зрізання гарбузи потрібно розсортувати — окремо великі, окремо менші;
  • на зберігання підуть тільки найміцніші, великоплідні, без вм'ятин і пошкоджень;
  • зберігати у картонному або дерев'яному ящику якомога далі від інших овочів.

 

Раніше ми розповідали, коли краще збирати врожай квасолі на городі.

Нагадаємо, ми писали, який посіяти сидерат у вересні, щоб підвищити врожайність ґрунту.

Також радимо вам дізнатися, як використати опалі яблука в саду з користю. 

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