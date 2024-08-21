Який сидерат посіяти у вересні, щоб підвищити врожайність ґрунту — секрет агрономів

Посійте цю рослину на городі — наступного року зберете рекордний врожай овочів
Щоб виростити великий та якісний врожай овочів, ягід та фруктів, важливо мати родючій та пухкий ґрунт, сповнений киснем та поживними речовинами. А для цього після збору врожаю грядки радять засівати сидератами. Є один, який справляється зі своєю задачею найкраще.
Який сидерат посіяти у вересні, щоб підвищити врожайність ґрунту, ділимося секретом агрономів далі в матеріалі.
Так, на думку фахівців, одна з найкращих рослин-сидератів — фацелія. Якщо посіяти її на городі, то можна вже не вносити перегній, вона забезпечить ґрунт усіма необхідними корисними речовинами.
Сіяти фацелію можна з кінця серпня і до середини вересня. Також посів можна здійснювати ранньою весною.
Користь від фацелії незаперечна:
- позитивно впливає на структуру ґрунту, роблячи його пухким, родючим та легким;
- збагачує землю азотом, калієм та іншими поживними речовинами;
- знижує кислотність ґрунту;
- пригнічує ріст бур'янів (гербіцидні здібності);
- не має загальних захворювань з городніми культурами.
Закладати в ґрунт фацелію радять, як тільки рослина починає зацвітати. Але зелень має бути не свіжа, потрібно її скосити та трохи підв'ялити, щоб рослинна маса не загнивала.
Важливо: не можна допустити формування насіння.
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