Який сидерат посіяти у вересні, щоб підвищити врожайність ґрунту — секрет агрономів

Сидерат фацелія на городі. Колаж: Новини.LIVE

Щоб виростити великий та якісний врожай овочів, ягід та фруктів, важливо мати родючій та пухкий ґрунт, сповнений киснем та поживними речовинами. А для цього після збору врожаю грядки радять засівати сидератами. Є один, який справляється зі своєю задачею найкраще.

Який сидерат посіяти у вересні, щоб підвищити врожайність ґрунту, ділимося секретом агрономів далі в матеріалі.

Читайте також:

Так, на думку фахівців, одна з найкращих рослин-сидератів — фацелія. Якщо посіяти її на городі, то можна вже не вносити перегній, вона забезпечить ґрунт усіма необхідними корисними речовинами.

Сіяти фацелію можна з кінця серпня і до середини вересня. Також посів можна здійснювати ранньою весною.

Фацелія на городі. Фото: pexels.com

Користь від фацелії незаперечна:

позитивно впливає на структуру ґрунту, роблячи його пухким, родючим та легким;

збагачує землю азотом, калієм та іншими поживними речовинами;

знижує кислотність ґрунту;

пригнічує ріст бур'янів (гербіцидні здібності);

не має загальних захворювань з городніми культурами.

Закладати в ґрунт фацелію радять, як тільки рослина починає зацвітати. Але зелень має бути не свіжа, потрібно її скосити та трохи підв'ялити, щоб рослинна маса не загнивала.

Важливо: не можна допустити формування насіння.

Раніше ми писали, яка екзотична квітка здатна ефективно боротися з бур'янами в саду та на городі і як її посадити.

Нагадаємо, ми розповідали, які бур'яни здатні підвищити врожайність вдвічі.

Також радимо вам дізнатися, чому бур'ян полин-трава має бути на городі.