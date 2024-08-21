Какой сидерат посеять в сентябре, чтобы повысить урожайность почвы — секрет агрономов

Сидерат фацелия в огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Чтобы вырастить большой и качественный урожай овощей, ягод и фруктов, важно иметь плодородную и рыхлую почву, наполненную кислородом и питательными веществами. А для этого после сбора урожая грядки советуют засевать сидератами. Есть один, который справляется со своей задачей лучше.

Какой сидерат посеять в сентябре, чтобы повысить урожайность почвы, делимся секретом агрономов в материале.

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Так, по мнению специалистов, одно из лучших растений-сидератов — фацелия. Если посеять ее на огороде, то можно уже не вносить перегной, она снабдит почву всеми необходимыми полезными веществами.

Сеять фацелию можно с конца августа и до середины сентября. Также посев можно производить ранней весной.

Фацелия на огороде. Фото: pexels.com

Польза от фацелии неоспорима:

положительно влияет на структуру почвы, делая ее рыхлой, плодородной и легкой;

обогащает землю азотом, калием и другими питательными веществами;

снижает кислотность почвы;

угнетает рост сорняков (гербицидные способности);

не имеет общих заболеваний с огородными культурами.

Закладывать в почву фацелию советуют, как только растение начинает зацветать. Но зелень должна быть не свежая, нужно ее скосить и подвялить, чтобы растительная масса не загнивала.

Важно: нельзя допустить формирование семян.

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