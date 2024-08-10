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Найкраща сівозміна — що можна сміливо садити на грядках, де у вас росла картопля

10 серпня 2024 13:44
Катерина Волченко - Редактор
Що можна садити на городі після картоплі — поради дачникам
Дачник, який тримає урожай картоплі. Фото: Freepik
Катерина Волченко - Редактор

При вирощуванні овочів на городі дуже важливо не тільки підживлювати, регулярно поливати і обрізати їх, а й дотримуватися правильної сівозміни. Наприклад, якщо ви викопали картоплю і не хочете, щоб місце було порожнім, варто знати, які рослини сміливо можна там садити.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Що можна посіяти на грядках, де росла картопля

Після викопування частини картоплі на її грядках можна сміливо сіяти цілий ряд рослин. Йдеться про такі городні культури, як:

  • Кріп
  • Петрушка
  • Шпинат
  • Салат
  • Часник
  • Редька
  • Цибуля
  • Кабачки
  • Швидкостигла капуста
  • Дайкон

Однак, перш, ніж сіяти рослини на грядках після картоплі, приберіть там залишки врожаю і обов’язково розпушіть ґрунт на глибину в десять або 12 сантиметрів.

Процесс разрыхления почвы на огороде
Процес розпушування ґрунту на городі. Фото: Pinterest

Десь за тиждень до того, як ви сіятимете інші рослини, підживіть ґрунт такими добривами, як:

  • Деревна зола — до 100 грамів на один квадратний метр
  • Нітроамофоска, суперфосфат і сульфат калію — по 25 грамів на один квадратний метр

Якщо ви хочете покращити структуру ґрунту і дати йому трохи "відпочити" після того, як там росла картопля, посадіть там такі рослини-сидерати, як:

  • Фацелія
  • Овес
  • Гірчиця
  • Жито
  • Ріпак
  • Горох
Урожай картофеля на огороде
Врожай картоплі на городі. Фото: Potati Business

Що не можна садити після картоплі на городі

Далеко не всі рослини можна садити на грядках, де росла картопля. Є такі культури, які мають спільні захворювання, тобто, можуть дати поганий врожай, якщо ви посадите їх там, де у вас росла картопля на городі. Тож, досвідчені дачники категорично не рекомендують садити після картоплі на городі такі рослини, як:

  • Картопля
  • Перець
  • Помідори
  • Баклажани

Нагадаємо, ми писали про те, чи потрібно видаляти бадилля з картоплі після збору врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, який сорт картоплі варто посадити на своєму городі. 

Також ми повідомляли про те, як правильно поливати картоплю, щоб не зіпсувати врожай.

рослини поради город картопля

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