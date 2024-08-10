Що можна садити на городі після картоплі — поради дачникам

Найкраща сівозміна — що можна сміливо садити на грядках, де у вас росла картопля
При вирощуванні овочів на городі дуже важливо не тільки підживлювати, регулярно поливати і обрізати їх, а й дотримуватися правильної сівозміни. Наприклад, якщо ви викопали картоплю і не хочете, щоб місце було порожнім, варто знати, які рослини сміливо можна там садити.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Що можна посіяти на грядках, де росла картопля
Після викопування частини картоплі на її грядках можна сміливо сіяти цілий ряд рослин. Йдеться про такі городні культури, як:
- Кріп
- Петрушка
- Шпинат
- Салат
- Часник
- Редька
- Цибуля
- Кабачки
- Швидкостигла капуста
- Дайкон
Однак, перш, ніж сіяти рослини на грядках після картоплі, приберіть там залишки врожаю і обов’язково розпушіть ґрунт на глибину в десять або 12 сантиметрів.
Десь за тиждень до того, як ви сіятимете інші рослини, підживіть ґрунт такими добривами, як:
- Деревна зола — до 100 грамів на один квадратний метр
- Нітроамофоска, суперфосфат і сульфат калію — по 25 грамів на один квадратний метр
Якщо ви хочете покращити структуру ґрунту і дати йому трохи "відпочити" після того, як там росла картопля, посадіть там такі рослини-сидерати, як:
- Фацелія
- Овес
- Гірчиця
- Жито
- Ріпак
- Горох
Що не можна садити після картоплі на городі
Далеко не всі рослини можна садити на грядках, де росла картопля. Є такі культури, які мають спільні захворювання, тобто, можуть дати поганий врожай, якщо ви посадите їх там, де у вас росла картопля на городі. Тож, досвідчені дачники категорично не рекомендують садити після картоплі на городі такі рослини, як:
- Картопля
- Перець
- Помідори
- Баклажани
Нагадаємо, ми писали про те, чи потрібно видаляти бадилля з картоплі після збору врожаю.
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