Що можна садити на городі після картоплі — поради дачникам

Дачник, який тримає урожай картоплі. Фото: Freepik

При вирощуванні овочів на городі дуже важливо не тільки підживлювати, регулярно поливати і обрізати їх, а й дотримуватися правильної сівозміни. Наприклад, якщо ви викопали картоплю і не хочете, щоб місце було порожнім, варто знати, які рослини сміливо можна там садити.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

Що можна посіяти на грядках, де росла картопля

Після викопування частини картоплі на її грядках можна сміливо сіяти цілий ряд рослин. Йдеться про такі городні культури, як:

Кріп

Петрушка

Шпинат

Салат

Часник

Редька

Цибуля

Кабачки

Швидкостигла капуста

Дайкон

Однак, перш, ніж сіяти рослини на грядках після картоплі, приберіть там залишки врожаю і обов’язково розпушіть ґрунт на глибину в десять або 12 сантиметрів.

Процес розпушування ґрунту на городі. Фото: Pinterest

Десь за тиждень до того, як ви сіятимете інші рослини, підживіть ґрунт такими добривами, як:

Деревна зола — до 100 грамів на один квадратний метр

Нітроамофоска, суперфосфат і сульфат калію — по 25 грамів на один квадратний метр

Якщо ви хочете покращити структуру ґрунту і дати йому трохи "відпочити" після того, як там росла картопля, посадіть там такі рослини-сидерати, як:

Фацелія

Овес

Гірчиця

Жито

Ріпак

Горох

Врожай картоплі на городі. Фото: Potati Business

Що не можна садити після картоплі на городі

Далеко не всі рослини можна садити на грядках, де росла картопля. Є такі культури, які мають спільні захворювання, тобто, можуть дати поганий врожай, якщо ви посадите їх там, де у вас росла картопля на городі. Тож, досвідчені дачники категорично не рекомендують садити після картоплі на городі такі рослини, як:

Картопля

Перець

Помідори

Баклажани

Нагадаємо, ми писали про те, чи потрібно видаляти бадилля з картоплі після збору врожаю.

Раніше ми розповідали про те, який сорт картоплі варто посадити на своєму городі.

Також ми повідомляли про те, як правильно поливати картоплю, щоб не зіпсувати врожай.