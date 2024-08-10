Что можно сажать на огороде после картофеля — советы дачникам

Дачник, держащий урожай картофеля. Фото: Freepik

При выращивании овощей на огороде очень важно не только подкармливать, регулярно поливать и обрезать их, но и соблюдать правильный севооборот. Например, если вы выкопали картофель и не хотите, чтобы место было пустым, стоит знать, какие растения смело можно там сажать.

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Что можно посеять на грядках, где рос картофель

После выкапывания части картофеля на его грядках можно смело сеять целый ряд растений. Речь идет о таких огородных культурах, как:

Укроп

Петрушка

Шпинат

Салат

Чеснок

Редька

Лук

Кабачки

Быстроспелая капуста

Дайкон

Однако, прежде, чем сеять растения на грядках после картофеля, уберите там остатки урожая и обязательно разрыхлите почву на глубину в десять или 12 сантиметров.

Процесс разрыхления почвы на огороде. Фото: Pinterest

Где-то за неделю до того, как вы будете сеять другие растения, подпитайте почву такими удобрениями, как:

Древесная зола — до 100 грамм на один квадратный метр

Нитроаммофоска, суперфосфат и сульфат калия — по 25 грамм на один квадратный метр

Если вы хотите улучшить структуру почвы и дать ей немного "отдохнуть" после того, как там рос картофель, посадите там такие растения-сидераты, как:

Фацелия

Овес

Горчица

Рожь

Рапс

Горох

Урожай картофеля на огороде. Фото: Potati Business

Что нельзя сажать после картофеля на огороде

Далеко не все растения можно сажать на грядках, где рос картофель. Есть такие культуры, которые имеют общие заболевания, то есть, могут дать плохой урожай, если вы посадите их там, где у вас рос картофель на огороде. Итак, опытные дачники категорически не рекомендуют сажать после картофеля на огороде такие растения, как:

Картофель

Перец

Помидоры

Баклажаны

Напомним, мы писали о том, нужно ли удалять ботву с картофеля после сбора урожая.

Раньше мы рассказывали о том, какой сорт картофеля следует посадить на своем огороде.

Также мы сообщали о том, как правильно поливать картошку, чтобы не испортить урожай.