Ця екзотична квітка захистить город від бур'янів — поради досвідчених городників

Жінка працює на городі. Фото: Pexels

Бур'яни — одвічна проблема усіх садівників та городників. Ці рослини-паразити висмоктують з ґрунту усі корисні речовини й не дають нормально розвиватися іншим культурам. Проте професіонали постійно шукають рішення, як очистити ділянку від небажаних рослин. І виявилося, одним з найефективніших методів боротьби є екзотична квітка, яку можна легко виростити в українському кліматі.

Новини.LIVE розповідає, яка екзотична квітка здатна ефективно боротися з бур'янами в саду та на городі і як її посадити.

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Що це за квітка

Як зауважують фахівці, цей метод боротьби з бур'янами є не тільки ефективним, а ще й додає естетичний компонент. Адже ваша ділянка буде прикрашена тендітними квітами ніжного кольору. Цими квітами є Eupatorium coelestinum — багаторічна рослина родини айстрові, поширених у Європі, Азії, Америці та тропічній Африці.

Вона має такі назви "блакитний туман", "сідач блакитний", "дикий агератум" або "блакитний кістяк".

Квітка Eupatorium coelestinum. Фото: vermontwildflowerfarm.com

Eupatorium coelestinum має міцні довгі стебла та красиві пухнасті квіти бузкових відтінків. Квітками можна милуватися з липня по вересень.

Ця гарна рослина має здатність пригнічувати ріст бур’янів. А ще приваблює комах-запилювачів, що сприяє покращенню біорізноманіття і загальному здоров’ю екосистеми саду.

Квітка Eupatorium coelestinum. Фото: vermontwildflowerfarm.com

Коли та як посадити сідач блакитний на городі

Фахівці рекомендують висаджувати "блакитний туман" навесні або на початку осені, коли температура не надто висока і рослина має час на адаптацію. Рослина добре почувається у багатому, пухкому, вологому ґрунті й потребує багато сонячного світла.

Посадіть рослини на відстані приблизно 30-45 см одна від одної, щоб вони мали достатньо простору для росту.

Дотримання цих умов має вирішальне значення для того, щоб квітка могла повністю розвинути свою здатність пригнічувати бур’яни та приваблювати комах-запилювачів.

Не ігноруйте ці правила:

обирайте правильні місця для посадки, щоб уникнути вторгнення в зони, призначені для інших рослин;

регулярно проріджуйте кущі, щоб контролювати розповсюдження рослини. Адже Eupatorium coelestinum може швидко поширюватися.

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