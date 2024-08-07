Ця екзотична квітка захистить город від бур'янів — поради досвідчених городників

Посадіть цю екзотичну квітку на городі й забудете про бур'яни — лайфхак фахівців
Бур'яни — одвічна проблема усіх садівників та городників. Ці рослини-паразити висмоктують з ґрунту усі корисні речовини й не дають нормально розвиватися іншим культурам. Проте професіонали постійно шукають рішення, як очистити ділянку від небажаних рослин. І виявилося, одним з найефективніших методів боротьби є екзотична квітка, яку можна легко виростити в українському кліматі.
Новини.LIVE розповідає, яка екзотична квітка здатна ефективно боротися з бур'янами в саду та на городі і як її посадити.
Що це за квітка
Як зауважують фахівці, цей метод боротьби з бур'янами є не тільки ефективним, а ще й додає естетичний компонент. Адже ваша ділянка буде прикрашена тендітними квітами ніжного кольору. Цими квітами є Eupatorium coelestinum — багаторічна рослина родини айстрові, поширених у Європі, Азії, Америці та тропічній Африці.
Вона має такі назви "блакитний туман", "сідач блакитний", "дикий агератум" або "блакитний кістяк".
Eupatorium coelestinum має міцні довгі стебла та красиві пухнасті квіти бузкових відтінків. Квітками можна милуватися з липня по вересень.
Ця гарна рослина має здатність пригнічувати ріст бур’янів. А ще приваблює комах-запилювачів, що сприяє покращенню біорізноманіття і загальному здоров’ю екосистеми саду.
Коли та як посадити сідач блакитний на городі
Фахівці рекомендують висаджувати "блакитний туман" навесні або на початку осені, коли температура не надто висока і рослина має час на адаптацію. Рослина добре почувається у багатому, пухкому, вологому ґрунті й потребує багато сонячного світла.
Посадіть рослини на відстані приблизно 30-45 см одна від одної, щоб вони мали достатньо простору для росту.
Дотримання цих умов має вирішальне значення для того, щоб квітка могла повністю розвинути свою здатність пригнічувати бур’яни та приваблювати комах-запилювачів.
Не ігноруйте ці правила:
- обирайте правильні місця для посадки, щоб уникнути вторгнення в зони, призначені для інших рослин;
- регулярно проріджуйте кущі, щоб контролювати розповсюдження рослини. Адже Eupatorium coelestinum може швидко поширюватися.
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