Этот экзотический цветок защитит огород от сорняков — советы опытных огородников

Женщина работает на огороде. Фото: Pexels

Сорняки — извечная проблема всех садоводов и огородников. Эти растения-паразиты высасывают из почвы все полезные вещества и не дают нормально развиваться другим культурам. Однако профессионалы постоянно ищут решение, как очистить участок от нежелательных растений. И оказалось, одним из самых эффективных методов борьбы является экзотический цветок, который можно легко вырастить в украинском климате.

Новини.LIVE рассказывает, какой экзотический цветок способен эффективно бороться с сорняками в саду и на огороде и как его посадить.

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Что это за цветок

Как отмечают специалисты, этот метод борьбы с сорняками не только эффективен, но еще и добавляет эстетический компонент. Ведь ваш участок будет украшен хрупкими цветами нежного цвета. Этими цветами являются Eupatorium coelestinum — многолетнее растение семейства астровых, распространенных в Европе, Азии, Америке и тропической Африке.

Оно имеет такие названия "голубой туман", "дикий агератум" или "голубой костяк".

Цветок Eupatorium coelestinum. Фото: vermontwildflowerfarm.com

Eupatorium coelestinum имеет прочные длинные стебли и красивые пушистые цветы сиреневых оттенков. Цветками можно любоваться с июля по сентябрь.

Это хорошее растение обладает способностью подавлять рост сорняков. А еще привлекает насекомых-опылителей, что способствует улучшению биоразнообразия и общему здоровью экосистемы сада.

Цветок Eupatorium coelestinum. Фото: vermontwildflowerfarm.com

Когда и как посадить голубой костяк на огороде

Специалисты рекомендуют высаживать "голубой туман" весной или в начале осени, когда температура не слишком высока и растение имеет время на адаптацию. Растение хорошо чувствует себя в богатой, рыхлой, влажной почве и требует много солнечного света.

Посадите растения на расстоянии примерно 30-45 см друг от друга, чтобы они имели достаточно простора для роста.

Соблюдение этих условий имеет решающее значение для того, чтобы цветок мог полностью развить свою способность подавлять сорняки и привлекать насекомых-опылителей.

Не игнорируйте эти правила:

выбирайте правильные места для посадки, чтобы избежать вторжения в зоны, предназначенные для других растений;

регулярно прореживайте кусты, чтобы контролировать распространение растения. Ведь Eupatorium coelestinum может быстро распространяться.

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