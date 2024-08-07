Этот экзотический цветок защитит огород от сорняков — советы опытных огородников

Посадите этот экзотический цветок на огороде и забудете о сорняках — лайфхак
Сорняки — извечная проблема всех садоводов и огородников. Эти растения-паразиты высасывают из почвы все полезные вещества и не дают нормально развиваться другим культурам. Однако профессионалы постоянно ищут решение, как очистить участок от нежелательных растений. И оказалось, одним из самых эффективных методов борьбы является экзотический цветок, который можно легко вырастить в украинском климате.
Новини.LIVE рассказывает, какой экзотический цветок способен эффективно бороться с сорняками в саду и на огороде и как его посадить.
Что это за цветок
Как отмечают специалисты, этот метод борьбы с сорняками не только эффективен, но еще и добавляет эстетический компонент. Ведь ваш участок будет украшен хрупкими цветами нежного цвета. Этими цветами являются Eupatorium coelestinum — многолетнее растение семейства астровых, распространенных в Европе, Азии, Америке и тропической Африке.
Оно имеет такие названия "голубой туман", "дикий агератум" или "голубой костяк".
Eupatorium coelestinum имеет прочные длинные стебли и красивые пушистые цветы сиреневых оттенков. Цветками можно любоваться с июля по сентябрь.
Это хорошее растение обладает способностью подавлять рост сорняков. А еще привлекает насекомых-опылителей, что способствует улучшению биоразнообразия и общему здоровью экосистемы сада.
Когда и как посадить голубой костяк на огороде
Специалисты рекомендуют высаживать "голубой туман" весной или в начале осени, когда температура не слишком высока и растение имеет время на адаптацию. Растение хорошо чувствует себя в богатой, рыхлой, влажной почве и требует много солнечного света.
Посадите растения на расстоянии примерно 30-45 см друг от друга, чтобы они имели достаточно простора для роста.
Соблюдение этих условий имеет решающее значение для того, чтобы цветок мог полностью развить свою способность подавлять сорняки и привлекать насекомых-опылителей.
Не игнорируйте эти правила:
- выбирайте правильные места для посадки, чтобы избежать вторжения в зоны, предназначенные для других растений;
- регулярно прореживайте кусты, чтобы контролировать распространение растения. Ведь Eupatorium coelestinum может быстро распространяться.
Ранее мы рассказывали, какие сорняки способны повысить урожайность вдвое.
Напомним, мы писали, почему сорняк полынь-трава должна быть на огороде.
Также советуем вам узнать, как быстро и эффективно очистить огород или сад от хвоща
Читайте Новини.LIVE!