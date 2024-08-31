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Поради для майбутнього врожаю — як зберегти перець на наступний рік

31 серпня 2024 10:14
Валентина Підгірна - Редактор
Як доглядати перець, щоб наступного року зібрати гарний врожай — як зберегти кущ
Людина, яка зриває перець. Фото: RHS
Валентина Підгірна - Редактор

Якщо ви виростили гарний і смачний перець і не хочете втрачати такий врожай у майбутньому, не обов'язково все починати із самого початку. Щоб ваша рослина гарно "народила" наступного року, вам варто знати, як її правильно доглядати.

Про це розповідають на сторінці "Top garden ideas" в Instagram.

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Обрізка

Напередодні зими обов’язково обріжте кущ перцю, видаливши десь 2/3 верхівки, щоб зменшити навантаження на коріння і допомогти рослині краще адаптуватися взимку. Також приберіть весь перець на кущах і пошкоджене листя.

Процесс обрезки перца на огороде
Процес обрізки перцю на городі. Фото: Pinterest

Пересадка до контейнеру

Потім пересадіть кущ перцю до контейнеру, додавши туди хороший дренаж, який покращіть циркуляцію повітря і проникність води. При цьому, контейнер краще брати великий, щоб коріння куща було в комфортних умовах.

Місце зберігання

Помістіть ємність у темне місце, де температура повітря становить приблизно п’ять-десять градусів тепла. Стежте за тим, щоб позначки на термометрах не знижувалися до "мінусів". 

Выращивание перца в горшках
Вирощування перцю в горщиках. Фото: Pinterest

Догляд взимку

У зимовий сезон не поливайте перець постійно, вам можна просто стежити за тим, щоб ґрунт був вологим. Перевіряйте його один раз на декілька тижнів і поливайте тільки тоді, коли ґрунт зверху став сухим.

Повернення до активного росту

Навесні винесіть контейнер з кущем перцю на сонце на відкрите повітря і, можливо, підживлюйте його маленькою кількістю добрив. В жодному разі не залишайте ємність з перцем одразу надворі, адже його варто привчати до цих умов поступово.

Створення умов

Перець — це рослина, яка краще росте у сонячному теплому місці, тому контейнер краще поставити на сонці або створити для нього додаткове освітлення.

Нагадаємо, ми писали про те, чому на перці виникає вершинна гниль і як його врятувати. 

Раніше ми розповідали про те, чим варто підживлювати болгарський перець на городі. 

Також ми повідомляли про те, коли краще сіяти перець на розсаду.

овочі поради город перець

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