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Збережіть врожай на довгий час — як правильно збирати перець на городі

15 серпня 2024 04:17
Катерина Волченко - Редактор
Як правильно збирати перець, щоб зберегти його надовше — поради дачникам
Дачниця, яка збирає готовий врожай жовтого перцю на городі. Фото: Alamy
Катерина Волченко - Редактор

Успішне вирощування перцю на городі полягає не тільки в самому процесі посадки і догляду рослини, а й в тому, чи правильно ви зібрали врожай. Щоб не припуститися помилки і не зіпсувати врожай цього овоча, варто знати, як його правильно зібрати.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Дуже часто виникає така проблема, як не довготривале зберігання перцю, зібраного на городі. Іноді буває так, що овоч починає гнити одразу, як тільки ви його зібрали. Та експерти наголошують, що причина може бути не тільки в неправильному зберіганні перців.

Собранный урожай желтого и красного перца
 Зібраний врожай жовтого і червоного перцю. Фото: Agri Farming

Це ще може бути через те, що ви припустилися помилки, коли збирали врожай на городі. Зокрема, ви могли зрізати перець з кущів не так, як треба, через що зібраний врожай можна одразу викидати, адже він починає гнити.

Щоб не боятися того, що ваш перець з городу довго не пролежить, потрібно розуміти, як його правильно потрібно збирати. Існує декілька важливих рекомендацій, яких варто дотримуватися, щоб зберегти врожай перцю надовше. 

Як правильно варто збирати перець

Досвідчені дачники рекомендують зрізати кожен перець з куща таким чином, щоб забрати його разом із плодоніжкою, довжина якої становить чотири-п’ять сантиметрів. Також експерти розповіли і про те, чим саме варто зрізати стиглий перець з куща.

Робити це краще гостро заточеними ножицями, щоб не завдати шкоди своєму врожаю, адже руками або тупими ножицями можна сильно "вдарити" по перцю. 

Срезание желтого перца с кустов
Зрізання жовтого перцю з кущів. Фото: Alamy

Ці прості, але важливі правила допоможуть вам продовжити термін зберігання свого врожаю і не боятися того, що перець почне гнити в перші дні після збору врожаю.

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживлювати болгарський перець, щоб отримати рясний врожай. 

Раніше ми розповідали про те, як неправильний полив перцю може зіпсувати врожай овоча. 

Також ми повідомляли про те, чому в перця скручується листя і як вирішити цю проблему.

врожай поради город перець

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