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Чому на перці скручується листя і як виправити це — як врятувати врожай на городі

5 липня 2024 00:33
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко
Чому скручується листя на перці — як вирішити це питання раз і назавжди
Великий врожай червоного перцю. Фото: Pinterest
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко

Інколи навіть досвідчені дачники помічають той факт, що у перців починають скручуватися листя. Щоб своєчасно позбутися цієї серйозної проблеми і врятувати свій врожай, варто знати про те, чому це може відбуватися.

Новини.LIVE ділиться порадами для городників.

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Дачники з досвідом стверджують, що листя в перця може скручуватись, зазвичай, через неправильну агротехніку. До того ж, це може відбуватися через дефіцит світла або, навпаки, через надмірну кількість поливів. Також причинами скручування листя можуть бути зміни температури та нестача поживних елементів.

Скрученные листья перца
Скручене листя перцю. Фото: Decorexpro

Як врятувати перець від скручування листя

Щоб врятувати листя і цілий врожай перцю, варто зробити так, щоб рослина отримала достатню кількість освітлення. Річ у тому, що перці є прихильниками світла, тому необхідно дати рослині потрібне світло — чи то штучне від різних ламп, чи то природне від сонячних променів. 

Намагайтеся також не поливати дуже часто цю культуру, адже і це може також спровокувати скручування листя. Робіть це лише тоді, коли відчуваєте на дотик, що верхній шар ґрунту, де росте перець, починає ставати сухим.

Процесс полива перца на огороде
Процес поливу перцю на городі. Фото: Epic Gardening

До того ж, варто розуміти, що перець може сильно страждати від того, коли змінюється температура. Тому намагайтеся робити так, щоб у приміщенні, де ви вирощуєте розсаду перцю, була стабільна температура повітря.

І нарешті — перцю дуже потрібне підживлення, адже дуже часто причиною виникнення проблеми з листям стає саме дефіцит поживних компонентів. Йдеться про калій, через дефіцит якого рослина часто страждає. Тому важливо підживлювати її такими добривами, як:

  • Деревна зола
  • Калієва селітра

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