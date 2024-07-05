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Почему на перце скручиваются листья и как исправить это — как спасти урожай на огороде

5 июля 2024 00:33
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко
Почему скручиваются листья на перце — как решить этот вопрос раз и навсегда
Большой урожай красного перца. Фото: Pinterest
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко

Иногда даже опытные дачники замечают тот факт, что у перцев начинают скручиваться листья. Чтобы своевременно избавиться от этой серьезной проблемы и спасти свой урожай, следует знать о том, почему это может происходить.

Новини.LIVE делится советами для огородников.

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Почему у молодой рассады перца скручиваются листья

Дачники с опытом утверждают, что листья у перца могут скручиваться обычно из-за неправильной агротехники. К тому же, это может происходить из-за дефицита света или, наоборот, из-за чрезмерного количества поливов. Также причинами скручивания листьев могут быть изменения температуры и недостаток питательных элементов.

Скрученные листья перца
Скрученные листья перца. Фото: Decorexpro

Как спасти перец от скручивания листьев

Чтобы спасти листья и целый урожай перца, следует сделать так, чтобы растение получило достаточное количество осветления. Дело в том, что перцы являются поклонниками света, поэтому необходимо дать растению нужный свет — будь то искусственный от разных ламп или естественный от солнечных лучей.

Старайтесь также не поливать очень часто эту культуру, ведь это может также спровоцировать скручивание листьев. Делайте это только тогда, когда чувствуете на ощупь, что верхний слой почвы, где растет перец, начинает становиться сухим.

Процесс полива перца на огороде
Процесс полива перца на огороде. Фото: Epic Gardening

К тому же, следует понимать, что перец может сильно страдать от того, когда меняется температура. Поэтому старайтесь делать так, чтобы в помещении, где вы выращиваете рассаду перца, была стабильная температура воздуха.

И, наконец, перцу очень нужна подкормка, ведь очень часто причиной возникновения проблемы с листьями становится именно дефицит питательных компонентов. Речь идет о калии, из-за дефицита которого растение часто страдает. Поэтому важно подпитывать его такими удобрениями, как:

  • Древесная зола
  • Калиевая селитра

Напомним, мы писали о том, какие растения можно посадить на огороде в июле 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, почему на помидорах скручиваются листья и как спасти урожай на огороде.

Также мы сообщали о том, чем следует подкармливать огурцы на огороде в июле 2024 года.

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