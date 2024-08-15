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Сохраните урожай на долгое время — как правильно собирать перец на огороде

15 августа 2024 04:17
Екатерина Волченко - Редактор
Как правильно собирать перец, чтобы сохранить его надольше — советы дачникам
Дачница, которая собирает готовый урожай желтого перца на огороде. Фото: Alamy
Екатерина Волченко - Редактор

Успешное выращивание перца на огороде заключается не только в самом процессе посадки и ухода за растением, но и в том, правильно ли вы собрали урожай. Чтобы не допустить ошибку и не испортить урожай этого овоща, стоит знать, как его правильно собрать.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Очень часто возникает такая проблема, как не продолжительное хранение перца, собранного на огороде. Иногда бывает так, что овощ начинает гнить сразу, как только вы его собрали. Однако, эксперты отмечают, что причина может быть не только в неправильном хранении перцев.

Собранный урожай желтого и красного перца.
Собранный урожай желтого и красного перца. Фото: Agri Farming

Это еще может быть из-за того, что вы допустили ошибку, когда собирали урожай на огороде. В частности, вы могли срезать перец с кустов не так, как надо, поэтому собранный урожай можно сразу выбрасывать, ведь он начинает гнить.

Чтобы не бояться того, что ваш перец с огорода долго не пролежит, нужно понимать, как правильно его собирать. Существует несколько важных рекомендаций, которых следует придерживаться, чтобы сохранить урожай перца надольше.

Как правильно стоит собирать перец

Опытные дачники рекомендуют срезать каждый перец с куста таким образом, чтобы собрать его вместе с плодоножкой, длина которой составляет четыре-пять сантиметров. Также эксперты рассказали и о том, чем именно следует срезать спелый перец с куста.

Делать это лучше остро заточенными ножницами, чтобы не нанести вред своему урожаю, ведь руками или тупыми ножницами можно сильно "ударить" по перцу.

Срезание желтого перца с кустом.
Срезание желтого перца с кустов. Фото: Alamy

Эти простые, но важные правила помогут вам продлить срок хранения урожая и не бояться того, что перец начнет гнить в первые дни после сбора урожая.

Напомним, мы писали о том, чем следует подкармливать болгарский перец, чтобы получить обильный урожай.

Раньше мы рассказывали о том, как неправильный полив перца может испортить урожай овоща.

Также мы сообщали о том, почему у перца скручиваются листья и как решить эту проблему.

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