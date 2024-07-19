Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Ростиме просто на очах — підживіть болгарський перець цим добривом arrow

Ростиме просто на очах — підживіть болгарський перець цим добривом

19 липня 2024 13:40
Катерина Волченко - Редактор
Що робити, щоб прискорити ріст перцю на городі — найкраще підживлення, поради дачникам
Людина, яка збирає врожай болгарського перцю. Фото: Kellogg Garden Products
Катерина Волченко - Редактор

Терміново відмовтеся від шкідливих нітратів з магазину, які псують врожай рослин на городі, зокрема болгарського перцю. Існує одне перевірене добриво, яким потрібно підживлювати цей овоч на городі, щоб прискорити його зростання.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

Швидкому дозріванню і стабілізації рівня цукру в складі болгарського перцю сприяє сонце. Річ у тому, що рівень і фотосинтез великої розпеченої зірки зменшується, тому цьому овочу стає дедалі важче дозрівати і давати хороші плоди.

Тому необхідно терміново рятувати урожай цієї культури, щоб не залишитися без смачного і соковитого перцю, який часто додається до різних страв. Зокрема, важливо знати, яке підживлення допоможе цій рослині знову зріти.

Желтый и красный болгарский перец на огороде
Жовтий і червоний болгарський перець на городі. Фото: House Digest

Як допомогти болгарському перцю дозрівати

Досвідчені дачники рекомендують скористатися однією хитрістю, яка допоможе болгарському перцю. За їхніми словами, овочу потрібно дати те, куди він направлятиме частину вуглеводів, яка потрібна для утворення тканини плодів.

Цією хитрістю є азотне добриво, яке допоможе відновити продукти фотосинтезу. За допомогою азоту ці продукти йтимуть на те, щоб формувати плоди на рослині. Попри те, що цією речовиною неможливо повністю замінити ті, які перець самостійно виробляє, цілком можливо поліпшити його присмак.

Подкормка болгарского перца на огороде
Підживлення болгарського перцю на городі. Фото: Pinterest

Якими добривами можна підживити перець

Дачники з досвідом кажуть, що можна підживити болгарський перець будь-якими добривами, до складу яких входить азот. Наприклад, це може бути азот і калій у загальному співвідношенні 12 грамів на десять літрів води або ж сечовина у кількості 12 грамів на такий самий об’єм води.

Також можна підгодувати болгарський перець комплексними добривами, але виключно тими, де менша кількість азоту. 

Нагадаємо, ми писали про те, яких помилок при поливі болгарського перцю на городі не можна припускатися.

Раніше ми розповідали про те, чому на перці скручується листя і як врятувати його врожай. 

Також ми повідомляли про те, коли краще сіяти болгарський перець для рясного врожаю.

врожай поради город перець

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю