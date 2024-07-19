Що робити, щоб прискорити ріст перцю на городі — найкраще підживлення, поради дачникам

Людина, яка збирає врожай болгарського перцю. Фото: Kellogg Garden Products

Терміново відмовтеся від шкідливих нітратів з магазину, які псують врожай рослин на городі, зокрема болгарського перцю. Існує одне перевірене добриво, яким потрібно підживлювати цей овоч на городі, щоб прискорити його зростання.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Швидкому дозріванню і стабілізації рівня цукру в складі болгарського перцю сприяє сонце. Річ у тому, що рівень і фотосинтез великої розпеченої зірки зменшується, тому цьому овочу стає дедалі важче дозрівати і давати хороші плоди.

Тому необхідно терміново рятувати урожай цієї культури, щоб не залишитися без смачного і соковитого перцю, який часто додається до різних страв. Зокрема, важливо знати, яке підживлення допоможе цій рослині знову зріти.

Жовтий і червоний болгарський перець на городі. Фото: House Digest

Як допомогти болгарському перцю дозрівати

Досвідчені дачники рекомендують скористатися однією хитрістю, яка допоможе болгарському перцю. За їхніми словами, овочу потрібно дати те, куди він направлятиме частину вуглеводів, яка потрібна для утворення тканини плодів.

Цією хитрістю є азотне добриво, яке допоможе відновити продукти фотосинтезу. За допомогою азоту ці продукти йтимуть на те, щоб формувати плоди на рослині. Попри те, що цією речовиною неможливо повністю замінити ті, які перець самостійно виробляє, цілком можливо поліпшити його присмак.

Підживлення болгарського перцю на городі. Фото: Pinterest

Якими добривами можна підживити перець

Дачники з досвідом кажуть, що можна підживити болгарський перець будь-якими добривами, до складу яких входить азот. Наприклад, це може бути азот і калій у загальному співвідношенні 12 грамів на десять літрів води або ж сечовина у кількості 12 грамів на такий самий об’єм води.

Також можна підгодувати болгарський перець комплексними добривами, але виключно тими, де менша кількість азоту.

Нагадаємо, ми писали про те, яких помилок при поливі болгарського перцю на городі не можна припускатися.

Раніше ми розповідали про те, чому на перці скручується листя і як врятувати його врожай.

Також ми повідомляли про те, коли краще сіяти болгарський перець для рясного врожаю.