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Будет расти прямо на глазах — подкормите болгарский перец этим удобрением

19 июля 2024 13:40
Екатерина Волченко - Редактор
Что делать, чтобы ускорить рост перца на огороде — лучшая подкормка, советы дачникам
Человек, собирающий урожай болгарского перца. Фото: Kellogg Garden Products
Екатерина Волченко - Редактор

Срочно откажитесь от вредных нитратов из магазина, которые портят урожай растений на огороде, в частности болгарского перца. Существует одно проверенное удобрение, которым нужно подкармливать этот овощ на огороде, чтобы ускорить его рост.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Быстрому созреванию и стабилизации уровня сахара в составе болгарского перца способствует солнце. Дело в том, что уровень и фотосинтез большой раскаленной звезды уменьшается, поэтому этому овощу становится все труднее созревать и приносить хорошие плоды.

Поэтому необходимо срочно спасать урожай этой культуры, чтобы не остаться без вкусного и сочного перца, который часто добавляется к разным блюдам. В частности, важно знать, какая подкормка поможет этому растению снова зреть.

Желтый и красный болгарский перец.
Желтый и красный болгарский перец на огороде. Фото: House Digest

Как помочь болгарскому перцу созревать

Опытные дачники рекомендуют воспользоваться одной хитростью, которая поможет болгарскому перцу. По их словам, овощу нужно дать то, куда он будет направлять часть углеводов, необходимую для образования ткани плодов.

Этой хитростью является азотное удобрение, которое поможет восстановить продукты фотосинтеза. С помощью азота эти продукты будут идти на то, чтобы формировать плоды на растении. Несмотря на то, что этим веществом невозможно полностью заменить те, которые перец самостоятельно производит, вполне возможно улучшить его привкус.

Подкормка болгарского перца на огороде.
Подкормка болгарского перца на огороде. Фото: Pinterest

Какими удобрениями можно подкормить перец

Дачники с опытом говорят, что можно подкормить болгарский перец любыми удобрениями, в состав которых входит азот. Например, это может быть азот и калий в общем соотношении 12 грамм на десять литров воды или мочевина в количестве 12 грамм на такой же объем воды.

Также можно прикормить болгарский перец комплексными удобрениями, но исключительно теми, где меньше азота.

Напомним, мы писали о том, какие ошибки при поливе болгарского перца на огороде нельзя допускать.

Раньше мы рассказывали о том, почему на перце скручиваются листья и как спасти его урожай.

Также мы сообщали о том, когда лучше сеять болгарский перец для обильного урожая.

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