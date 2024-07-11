Як ніколи не можна поливати перець на городі — 4 грубі помилки

Людина, яка поливає перець на городі. Фото: Decorexpro

Перець — це доволі вибаглива рослина на городі, яка потребує особливого догляду, зокрема, дбайливого поливу, однак, інколи деякі дачники припускаються грубих помилок під час цього процесу. Щоб не зіпсувати врожай овоча, варто розуміти, як правильно його поливати.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Надмірна кількість води

Зазвичай перець поглинає небагато вологи, тому надмірна кількість води і частий полив може спровокувати виникнення довготривалого застою вологи біля кореневої системи. Це, в свою чергу, може призвести до розвитку різних захворювань.

До того ж, це може завадити перцю створювати зав’язі або ж взагалі квітнути. Тому експерти радять поливати цю культуру виключно в тому випадку, якщо ви помітили сухий верхній шар землі. Також краще не збільшувати об’єм води для поливу, адже це зашкодить рослинам.

Процес поливу перцю на городі. Фото: Decorexpro

Полив по листях

Експерти категорично не радять поливати листя перцю, адже він зовсім не любить підвищену вологість повітря. До того ж, так є високий ризик виникнення грибкових хвороб. Тому досвідчені городники рекомендують поливати перець тільки під кореневу систему.

Використання холодної води

Холодною водою категорично не рекомендується поливати перець, адже зміна температури може добряче йому зашкодити. Річ у тому, що при постійному поливі холодною водою перець може перестати розвиватися або взагалі скинути квіти.

Краще поливати овоч водою температури повітря, та ідеальним варіантом буде відстояна в окремих ємностях вода.

Полив перцю з лийки. Фото: Decorexpro

Полив під стебло

Верхня частина коріння цієї рослини розташована на близькій відстані від поверхні, тому полив просто під стебло може розмити земляну грудку навколо перцю. Внаслідок цього овоч може перегрітися на сонці або коріння може пошкодитися при розпушуванні.

Тому експерти рекомендують поливати перець на невеликій відстані від стебла — приблизно на десять або 15 сантиметрів від нього.

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