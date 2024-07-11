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Вы всю жизнь делали это неправильно — какие ошибки при поливе перца губят урожай

11 июля 2024 21:48
Екатерина Волченко - Редактор
Как никогда нельзя поливать перец на огороде — 4 грубые ошибки
Человек, поливающий перец на огороде. Фото: Decorexpro
Екатерина Волченко - Редактор

Перец — это довольно прихотливое растение на огороде, которое требует особого ухода, в частности, бережного полива, однако, иногда некоторые дачники допускают грубые ошибки во время этого процесса. Чтобы не испортить урожай овоща, следует понимать, как правильно его поливать.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Грубые ошибки при поливе перца на огороде

Чрезмерное количество воды

Обычно перец поглощает немного влаги, поэтому избыточное количество воды и частый полив может спровоцировать возникновение длительного застоя влаги у корневой системы. Это, в свою очередь, может привести к развитию разных заболеваний.

К тому же это может помешать перцу создавать завязи или вообще цвести. Поэтому эксперты советуют поливать эту культуру исключительно в том случае, если вы заметили сухой верхний слой земли. Также лучше не увеличивать объем воды для полива, ведь это навредит растениям.

Процесс полива перца на огороде
Процесс полива перца на огороде. Фото: Decorexpro

Полив по листьям

Эксперты категорически не советуют поливать листья перца, ведь он совсем не любит повышенную влажность воздуха. К тому же так высок риск возникновения грибковых болезней. Поэтому опытные овощеводы рекомендуют поливать перец только под корневую систему.

Использование холодной воды

Холодной водой не рекомендуется поливать перец, ведь изменение температуры может сильно ему навредить. Дело в том, что при постоянном поливе холодной водой перец может перестать развиваться или вообще сбросить цветы.

Лучше поливать овощ водой температуры воздуха, и идеальным вариантом будет отстоянная в отдельных емкостях вода.

Полив перца из лейки.
Полив перца из лейки. Фото: Decorexpro

Полив под стебель

Верхняя часть корней этого растения расположена на близком расстоянии от поверхности, поэтому полив прямо под стебель может размыть земляной ком вокруг перца. В результате овощ может перегреться на солнце или корни могут повредиться при рыхлении.

Поэтому эксперты рекомендуют поливать перец на небольшом расстоянии от стебля — примерно на десять или 15 сантиметров от него.

Напомним, мы писали о том, почему на перце скручиваются листья и как можно эффективно восстановить урожай.

Раньше мы рассказывали о том, почему категорически нельзя поливать капусту холодной водой.

Также мы сообщали о том, как правильно поливать помидоры и огурцы в жаркий сезон.

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