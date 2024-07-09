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Ніколи не поливайте капусту холодною водою — чому це небезпечно для врожаю

9 липня 2024 16:54
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко
Чому не можна поливати капусту на городі холодною водою — як це впливає на врожай
Дачниця, яка поливає капусту на городі. Фото: Pinterest
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко

Велика кількість дачників-початківців поливають рослини на городі, зокрема, капусту, холодною водою, але мало хто знає, що це робити не можна. Досвідчені городники пояснили, чому так важливо відмовитися від холодної води на користь гарного врожаю цього овоча.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Капуста — це рослина, яка любить вологу і не потребує особливого догляду, тому її дуже легко вирощувати. Проте, існує декілька правил, яких потрібно дотримуватися під час поливу цієї рослини. Зокрема, йдеться про те, як правильно поливати капусту. 

Досвідчені городники розповіли, чому цю культуру категорично не рекомендується поливати водою низької температури. Щоб виростити великий і міцний качан, варто знати і те, як правильно проводити цю процедуру.

Большой урожай капусты на огороде
Великий урожай капусти на городі. Фото: Pinterest

Полив капусти холодною водою — чому це не можна робити

Незважаючи на те, що капуста здатна витримувати морози, поливати холодною водою її не рекомендується. Річ у тому, що через воду низької температури культура може серйозно захворіти, а цього не можна допускати, якщо ви хочете мати рясний врожай цього овоча.

Через захворювання капуста може навіть загинути, адже це уповільнить її ріст і розвиток. Тому обирати краще теплу воду для поливу капусти, щоб вона "віддячила" вам великими качанами. Йдеться про воду, температура якої не нижче, ніж 12 градусів тепла.

Процесс полива капусты на огороде
Процес поливу капусти на городі. Фото: Decorexpro

Полив капусти — яких правил дотримуватися

Якщо ви садите молоду капусту, поливайте її кожні два дні впродовж двох тижнів, а активніше це робіть саме у період утворення качана. Якщо надворі дуже спекотно, поливайте її щодня, але робіть це краще ввечері, після чого розпушуйте ґрунт.

Дорослі рослини поливайте один або два рази на тиждень, використовуючи по одному великому відру на один квадратний метр. Але тут звертайте увагу на вік рослини і на рівень вологості ґрунту. За 20 днів до збору врожаю скоротіть кількість поливів цієї культури або взагалі припиніть це робити. 

Полив капусты в открытом грунте
Полив капусти у відкритому ґрунті. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, як можна з легкістю виростити капусту броколі на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як ефективно захистити капусту на городі від гусениці. 

Також ми повідомляли про те, який сорт капусти варто обрати для квашення.

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