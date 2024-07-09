Почему нельзя поливать капусту на огороде холодной водой — как это влияет на урожай

Дачница, которая поливает капусту на огороде. Фото: Pinterest

Большое количество начинающих дачников поливают растения на огороде, в частности, капусту, холодной водой, но мало кто знает, что это делать нельзя. Опытные огородники объяснили, почему так важно отказаться от холодной воды в пользу хорошего урожая этого овоща.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Капуста — это растение, которое любит влагу и не нуждается в особом уходе, поэтому его очень легко выращивать. Однако, существует несколько правил, которые нужно соблюдать во время полива этого растения. В частности, речь идет о том, как правильно поливать капусту.

Опытные огородники рассказали, почему эту культуру не рекомендуется поливать водой низкой температуры. Чтобы вырастить большой и крепкий кочан, стоит знать и то, как правильно проводить эту процедуру.

Большой урожай капусты на огороде. Фото: Pinterest

Полив капусты холодной водой — почему это нельзя делать

Несмотря на то, что капуста способна выдерживать морозы, поливать холодной водой ее не рекомендуется. Дело в том, что из-за воды низкой температуры культура может серьезно заболеть, а этого нельзя допускать, если вы хотите иметь обильный урожай этого овоща.

Из-за заболевания капуста может даже погибнуть, ведь это замедлит ее рост и развитие. Поэтому выбирать лучше теплую воду для полива капусты, чтобы она "отблагодарила" вам большими кочанами. Речь идет о воде, температура которой не ниже 12 градусов тепла.

Процесс полива капусты на огороде. Фото: Decorexpro

Полив капусты — каких правил придерживаться

Если вы сажайте молодую капусту, поливайте ее каждые два дня в течение двух недель, а активнее это делайте именно в период образования кочана. Если на улице очень жарко, поливайте ее каждый день, но делайте это лучше вечером, после чего разрыхляйте почву.

Взрослые растения поливайте один или два раза в неделю, используя по одному большому ведру на один квадратный метр. Но здесь обращайте внимание на возраст растения и уровень влажности почвы. За 20 дней до сбора урожая сократите количество поливов этой культуры или вообще прекратите это делать.

Полив капусты в открытом грунте. Фото: скриншот с YouTube

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