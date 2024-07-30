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Вершинна гниль на перці — чому виникає і як врятувати врожай овоча на городі

30 липня 2024 09:11
Катерина Волченко - Редактор
Як врятувати перець від вершинної гнилі — причини розвитку хвороби, поради дачникам
Перець, який постраждав від вершинної гнилі. Фото: скриншот з YouTube
Катерина Волченко - Редактор

Сильна спека надворі змушує страждати не тільки людей, а й рослини на городі, а тому рятувати їх потрібно якомога швидше. Зокрема, погано впливає висока температура повітря і на урожай солодкого перцю, на якому від спеки може розвиватися вершинна гниль.

Про те, як захистити перець від вершинної гнилі під час спеки, розповіли на каналі "Півтори сотки" в YouTube.

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Які ознаки вершинної гнилі на перці і чому вона з’являється

Вершинна гниль — це маленька світла пляма на перці, яка згодом стає більшою, сухою і вдавленою. Через цю проблему зупиняється розвиток перцю, а тому — псується цілий урожай рослини. Ця хвороба може виникати з таких причин, як:

  • Висока температура повітря
  • Дефіцит кальцію
  • Нерівномірний полив 
  • Порушення балансу поживних компонентів
Признак наличия вершинной гнили на перце
Ознака наявності вершинної гнилі на перці. Фото: Desigusxpro

Як захистити перець від вершинної гнилі

Як врятувати перець від високої температури повітря

Щоб захистити рослину під час спеки, натягніть над нею агроволокно, яке не дозволить прямим променям сонця потрапляти на перець і, тим самим, захистить плоди від опіків. 

Як поповнити дефіцит кальцію в перці

Якщо вашому перцю не вистачає кальцію, варто його додати за допомогою таких інгредієнтів, як:

  • Хлорид кальцію — одна ампула
  • Вода — десять літрів

Розведіть препарат у воді та обприскуйте ним перець по листу.

А можна приготувати і мінеральне добриво, і для цього вам знадобиться:

  • Кальцієва селітра або кальцієво-магнієве добриво — десять грамів
  • Вода — десять літрів

Розведіть добриво у воді та ретельно полийте цим розчином перець на городі.

Процесс полива перца на огороде
Процес поливу перцю на городі. Фото: скриншот з YouTube

Як правильно поливати перець

Якщо вашому перцю не вистачає поливу, терміново виправляйте це, застосовуючи спосіб мульчування. Він допоможе зберегти необхідний рівень вологи в ґрунті і, тим самим, знизити температуру зони навколо кореневої системи.

Як відновити баланс поживних речовин в перці

Зверніть особливу увагу на те, чим ви зазвичай підживлюєте перець на городі, щоб покращити його врожайність. Наприклад, якщо ви внесли надмірну кількість азоту в перець, будьте готові до того, щоб ви ризикуєте спровокувати виникнення вершинної гнилі. 

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно поливати перець на городі, щоб не зіпсувати врожай. 

Раніше ми розповідали про те, чому скручується листя на перці та як врятувати врожай. 

Також ми повідомляли про те, коли краще сіяти перець на городі для рясного врожаю.

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