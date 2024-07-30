Как спасти перец от вершинной гнили — причины развития болезни, советы дачникам

Перец, пострадавший от вершинной гнили. Фото: скриншот с YouTube

Сильная жара на улице заставляет страдать не только людей, но и растения на огороде, а потому спасать их нужно как можно скорее. В частности, плохо влияет высокая температура воздуха и на урожай сладкого перца, на котором от жары может развиваться вершинная гниль.

О том, как защитить перец от вершинной гнили во время жары, рассказали на канале "Півтори сотки" в YouTube.

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Какие признаки вершинной гнили на перце и почему она появляется

Вершинная гниль — это маленькое светлое пятно на перце, которое впоследствии становится большим, сухим и вдавленным. Из-за этой проблемы останавливается развитие перца, поэтому портится целый урожай растения. Эта болезнь может возникать по таким причинам, как:

Высокая температура воздуха

Дефицит кальция

Неравномерный полив

Нарушение баланса питательных компонентов

Признак наличия вершинной гнили на перце. Фото: Desigusxpro

Как защитить перец от вершинной гнили

Как спасти перец от высокой температуры воздуха

Чтобы защитить растение во время жары, натяните над ним агроволокно, которое не позволит прямым лучам солнца попадать на перец и, тем самым, защитит плоды от ожогов.

Как восполнить дефицит кальция в перце

Если вашему перцу не хватает кальция, следует его добавить с помощью таких ингредиентов, как:

Хлорид кальция — одна ампула

Вода — десять литров

Разведите препарат в воде и опрыскивайте им перец по листу.

А можно приготовить и минеральное удобрение, и для этого вам понадобится:

Кальциевая селитра или кальциево-магниевое удобрение — десять грамм

Вода — десять литров

Разведите удобрение в воде и тщательно полейте этим раствором перец на огороде.

Процесс полива перца на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Как правильно поливать перец

Если вашему перцу не хватает полива, срочно исправляйте это, применяя способ мульчирования. Он поможет сохранить необходимый уровень влаги в почве и, тем самым, снизить температуру зоны вокруг корневой системы.

Как восстановить баланс питательных веществ в перце

Обратите особое внимание на то, чем вы обычно питаете перец на огороде, чтобы улучшить его урожайность. К примеру, если вы внесли чрезмерное количество азота в перец, будьте готовы к тому, чтобы вы рискуете спровоцировать возникновение вершинной гнили.

Напомним, мы писали о том, как правильно поливать перец на огороде, чтобы не испортить урожай.

Раньше мы рассказывали о том, почему скручиваются листья на перце и как спасти урожай.

Также мы сообщали о том, когда лучше сеять перец на огороде для обильного урожая.