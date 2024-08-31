Как ухаживать за перцем, чтобы в следующем году собрать хороший урожай — как сохранить куст

Советы для будущего урожая — как сохранить перец на следующий год
Если вы вырастили хороший и вкусный перец и не хотите терять такой урожай в будущем, не обязательно все начинать с самого начала. Чтобы ваше растение хорошо "родило" в следующем году, вам стоит знать, как за ним правильно ухаживать.
Об этом рассказывают на странице "Top garden ideas" в Instagram.
Что делать с перцем для будущего урожая
Обрезка
В преддверии зимы обязательно обрежьте куст перца, удалив где-то 2/3 верхушки, чтобы уменьшить нагрузку на корни и помочь растению лучше адаптироваться зимой. Также уберите весь перец на кустах и поврежденные листья.
Пересадка в контейнер
Затем пересадите куст перца в контейнер, добавив туда хороший дренаж, который улучшит циркуляцию воздуха и проницаемость воды. При этом, контейнер лучше брать большой, чтобы корни куста были в комфортных условиях.
Место хранения
Поместите емкость в темное место, где температура воздуха составляет примерно пять-десять градусов тепла. Следите за тем, чтобы отметки на термометрах не снижались до "минусов".
Уход зимой
В зимний сезон не поливайте перец постоянно, вам можно просто следить за тем, чтобы почва была влажной. Проверяйте его один раз в несколько недель и поливайте только тогда, когда почва сверху стала сухой.
Возврат к активному росту
Весной вынесите контейнер с кустом перца на солнце на открытый воздух и, может, питайте его маленьким количеством удобрений. Ни в коем случае не оставляйте емкость с перцем на улице, ведь его следует приучать к этим условиям постепенно.
Создание условий
Перец — это растение, которое лучше растет в теплом солнечном месте, поэтому контейнер лучше поставить на солнце или создать для него дополнительное освещение.
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