Как ухаживать за перцем, чтобы в следующем году собрать хороший урожай — как сохранить куст

Человек, который срывает перец. Фото: RHS

Если вы вырастили хороший и вкусный перец и не хотите терять такой урожай в будущем, не обязательно все начинать с самого начала. Чтобы ваше растение хорошо "родило" в следующем году, вам стоит знать, как за ним правильно ухаживать.

Об этом рассказывают на странице "Top garden ideas" в Instagram.

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Обрезка

В преддверии зимы обязательно обрежьте куст перца, удалив где-то 2/3 верхушки, чтобы уменьшить нагрузку на корни и помочь растению лучше адаптироваться зимой. Также уберите весь перец на кустах и поврежденные листья.

Процесс обрезки перца на огороде. Фото: Pinterest

Пересадка в контейнер

Затем пересадите куст перца в контейнер, добавив туда хороший дренаж, который улучшит циркуляцию воздуха и проницаемость воды. При этом, контейнер лучше брать большой, чтобы корни куста были в комфортных условиях.

Место хранения

Поместите емкость в темное место, где температура воздуха составляет примерно пять-десять градусов тепла. Следите за тем, чтобы отметки на термометрах не снижались до "минусов".

Выращивание перца в горшках. Фото: Pinterest

Уход зимой

В зимний сезон не поливайте перец постоянно, вам можно просто следить за тем, чтобы почва была влажной. Проверяйте его один раз в несколько недель и поливайте только тогда, когда почва сверху стала сухой.

Возврат к активному росту

Весной вынесите контейнер с кустом перца на солнце на открытый воздух и, может, питайте его маленьким количеством удобрений. Ни в коем случае не оставляйте емкость с перцем на улице, ведь его следует приучать к этим условиям постепенно.

Создание условий

Перец — это растение, которое лучше растет в теплом солнечном месте, поэтому контейнер лучше поставить на солнце или создать для него дополнительное освещение.

Напомним, мы писали о том, почему на перце возникает вершинная гниль и как его спасти.

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