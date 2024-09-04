Когда собирать урожай тыквы на огороде — сроки, признаки спелости и советы

Когда можно собирать урожай тыквы на огороде — пять главных признаков спелости
Невозможно представить осень без тыквы. Из этого вкусного оранжевого овоща готовят закуски, первые блюда, горячие вторые блюда и даже непревзойденные десерты. Многие украинцы самостоятельно выращивают культуру на дачах и огородах. Тыкву можно хранить до самой весны, имея доступ к витаминам, если знать некоторые секреты и правила.
Когда можно собирать урожай тыквы на огороде и как узнать, что она созрела, рассказываем далее в материале.
Когда собирать тыкву — сроки
В Украине, как правило, урожай тыквы начинают убирать в период с сентября по ноябрь. Точные сроки зависят от времени посадки и сорта:
- скороспелые — созревают с середины августа до начала сентября;
- среднеспелые — с середины сентября;
- позднеспелые — с октября по ноябрь.
Как понять, что тыква созрела — пять главных признаков
Здесь стоит быть чрезвычайно внимательными, ведь если собрать слишком рано, тыква будет жесткой с безвкусной мякотью, если поздно — начнет быстро гнить.
Пять главных признаков спелости тыквы:
- Плодоножка светлая и сухая;
- Кожа достаточно плотная и не протыкается ногтем;
- Четко видны полоски и линии, окрас равномерный и насыщенный (поверхность мускатных и крупноплодных тыкв покрывается своеобразным узором, похожим на кору);
- При постукивании слышен глухой звук;
- Листья увядают и засыхают — это яркий признак того, что овощ готов к сбору.
Как правильно собирать тыкву
Правила сбора тыквы для зимнего хранения:
- отрезать тыкву от побега лучше острым ножом или садовыми ножницами;
- нельзя отрывать плодоножку, поскольку без этого хвостика овощ быстро сгниет;
- хвостик следует оставлять длиной 3-4 см;
- следует быть осторожными, чтобы не повредить кожуру, ведь эти места впоследствии поражают микроорганизмы и начинается гниение;
- после срезки тыквы нужно рассортировать — отдельно крупные, отдельно меньшие;
- на хранение пойдут только самые крепкие, крупноплодные, без вмятин и повреждений;
- хранить в картонном или деревянном ящике как можно дальше других овощей.
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