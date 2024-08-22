Коли збирати квасолю на городі — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай квасолі. Фото: House Digest

Квасоля не потребує особливого догляду, тому здається, що збір врожаю відбувається без якихось серйозних зусиль, однак, декілька помилок можуть все зіпсувати. Щоб не прогадати, варто знати, коли краще збирати врожай цієї культури.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Коли краще збирати врожай квасолі

Досвідчені дачники рекомендують збирати врожай цієї культури тоді, коли листя стає вже сухим, а плоди твердіють. Стручки овочевої квасолі зазвичай збирають у вересні, і робити це краще зранку, щоб до вечора ділянки, де ви зібрали квасолю, висохли і не перетворилися на місце розвитку інфекційних хвороб і розмноження грибків.

Врожай квасолі на городі. Фото: Pinterest

Що стосується кущової квасолі, то її категорично не можна виривати разом з кореневою системою. Досвідчені дачники рекомендують зрізати квасолю так, щоб у ґрунті залишилося коріння разом з бульбочковими бактеріями. Річ у тому, що ці бактерії вважаються чудовим добривом із вмістом азоту.

Якщо говорити про період збору, то робити це потрібно з липня до середини осені. Зелені кущові і жовті воскові сорти квасолі можна зривати при достиганні, а ось кучеряві — двічі або тричі на сезон.

Де краще зберігати квасолю

Спочатку ретельно просушіть квасолю, наприклад, розсипавши її на газеті тонким шаром і постійно перемішуючи. Потім покладіть квасолю до банок об’ємом в три літри і щільно закрийте кришками, щоб захистити її від шкідників.

Найкращий спосіб зберігання квасолі. Фото: Freepik

Якщо ви помітили, що шкідники з’явилися, прогрійте квасолю в духовці, потім висипте її до бавовняних торбинок, насипте соди і зав’яжіть. І не забувайте обирати місце, де будете зберігати квасолю, адже вона не переносить холоду.

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