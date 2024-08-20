Коли збирати часник на городі в серпні за місячним календарем — вдалі дні для дачників

Коли краще збирати часник на городі в серпні — місячний календар
У процесі вирощування часнику дуже важливо не тільки те, як ви його сіяли, поливали, підживлювали і обрізали, а й те, як ви збирали його врожай. Дізнайтеся, коли краще збирати часник на городі та за якими ознаками зрозуміти, що вже час це робити.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Збір врожаю на городі — це дуже важливий етап, адже неправильно зібраний врожай тієї чи іншої культури може зіпсувати її і скоротити тривалість її зберігання. Наприклад, варто знати, коли збирати часник на городі, щоб зберегти його надовше.
Коли краще збирати часник на городі
Коли збирати озимий часник
Озимий часник на городі зазвичай збирають десь за 100 днів після того, як з’являться перші сходи. Та існують перші ознаки, за якими ви точно зрозумієте, що вже можна збирати озимий часник. Такими ознаками є:
- Сухе нижнє і жовте верхнє листя
- Суха і міцна шкірка, яка має фіолетовий відтінок
- Випрямлення стрілок часнику
- Легкість розділення на зубчики
- Потріскана квітка з насінинами — якщо на часнику є стрілки
Коли збирати яровий часник
Зазвичай період збору врожаю ярового часнику припадає на середину серпня-вересень. Існують певні ознаки, які вказують на готовність збору врожаю часнику, зокрема:
- Жовте стебла і листя, що лягають на землю
- Суха шийка над корінням, яка відходить лусочками
- Сформована і дещо обсохла головка часнику
Коли за місячним календарем краще збирати часник
Щоб точно вгадати час збору часнику на городі, варто звернутися за допомогою до місячного календаря. Так, відповідно до календаря, найвдалішими днями для збору врожаю цієї культури в серпні вважаються такі дати, як:
- 20 серпня
- 22 серпня
- 24-26 серпня
Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити часник, який раптово став жовтим.
Раніше ми розповідали про те, коли і як правильно обрізати часник для рясного врожаю.
Також ми повідомляли про те, які рослини варто посадити на грядках, де росла цибуля з часником.
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