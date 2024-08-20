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Коли краще збирати часник на городі в серпні — місячний календар

20 серпня 2024 13:40
Катерина Волченко - Редактор
Коли збирати часник на городі в серпні за місячним календарем — вдалі дні для дачників
Людина, яка збирає врожай часнику. Фото: Freepik
Катерина Волченко - Редактор

У процесі вирощування часнику дуже важливо не тільки те, як ви його сіяли, поливали, підживлювали і обрізали, а й те, як ви збирали його врожай. Дізнайтеся, коли краще збирати часник на городі та за якими ознаками зрозуміти, що вже час це робити.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Збір врожаю на городі — це дуже важливий етап, адже неправильно зібраний врожай тієї чи іншої культури може зіпсувати її і скоротити тривалість її зберігання. Наприклад, варто знати, коли збирати часник на городі, щоб зберегти його надовше.

Готовый урожай чеснока на огороде
Готовий врожай часнику на городі. Фото: Pinterest

Коли краще збирати часник на городі

Коли збирати озимий часник

Озимий часник на городі зазвичай збирають десь за 100 днів після того, як з’являться перші сходи. Та існують перші ознаки, за якими ви точно зрозумієте, що вже можна збирати озимий часник. Такими ознаками є:

  • Сухе нижнє і жовте верхнє листя
  • Суха і міцна шкірка, яка має фіолетовий відтінок
  • Випрямлення стрілок часнику
  • Легкість розділення на зубчики
  • Потріскана квітка з насінинами — якщо на часнику є стрілки
Много озимого чеснока
Багато озимого часнику. Фото: Freepik

Коли збирати яровий часник

Зазвичай період збору врожаю ярового часнику припадає на середину серпня-вересень. Існують певні ознаки, які вказують на готовність збору врожаю часнику, зокрема:

  • Жовте стебла і листя, що лягають на землю
  • Суха шийка над корінням, яка відходить лусочками
  • Сформована і дещо обсохла головка часнику
Много ярового чеснока
Багато ярового часнику. Фото: Pinterest

Коли за місячним календарем краще збирати часник 

Щоб точно вгадати час збору часнику на городі, варто звернутися за допомогою до місячного календаря. Так, відповідно до календаря, найвдалішими днями для збору врожаю цієї культури в серпні вважаються такі дати, як:

  • 20 серпня 
  • 22 серпня
  • 24-26 серпня

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити часник, який раптово став жовтим. 

Раніше ми розповідали про те, коли і як правильно обрізати часник для рясного врожаю. 

Також ми повідомляли про те, які рослини варто посадити на грядках, де росла цибуля з часником.

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13:51 Адмірал ВМС США заявив, що Керченський міст є законною ціллю ударів ЗСУ

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