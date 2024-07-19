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Ви все життя припускалися помилки — коли і як правильно обрізати часник

19 липня 2024 07:20
Катерина Волченко - Редактор
Коли і як правильно обрізати часник — хитрощі вирощування, поради дачникам
Чоловік, який обрізає часник. Фото: Freepik
Катерина Волченко - Редактор

Багато дачників-початківців припускаються серйозної помилки, коли обрізають часник на городі одразу після збору врожаю. Досвідчені господарі категорично не радять це робити і рекомендують знати певні хитрощі при вирощуванні цієї культури.

Новини.LIVE ділиться порадами для городників.

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Експерти не рекомендують обрізати часник після збору врожаю, адже навіть у цей момент його голівка товстішає — продовжують рости його зубки, які харчуються ще не повністю сухим листям. Якщо ви обріжете зелене перо, ви ризикуєте нашкодити голівці та лусці.

Несколько головок чеснока в руках
Декілька голівок часнику в руках. Фото: Pinterest

Експерти довели, що необрізаний часник довше зберігається, а вже навесні і початку літа виростає міцним і соковитим. За їхніми словами, обрізати цю культуру варто за необхідності — якщо, наприклад, вам потрібно використати його або продати.

Важливі кроки після збору врожаю часнику

Досвідчені дачники рекомендують після збору врожаю посушити часник, залишивши його на декілька годин під сонцем, але якнайдалі від прямих променів. Краще викласти його під будь-яким навісом або в приміщеннях з гарним провітрюванням.

Процесс хранения урожая чеснока
Процес зберігання врожаю часнику. Фото: Organic Eat

Секрети обрізки часнику

Експерти не рекомендують обрізати цю культуру впродовж двох-трьох тижнів після збору. Водночас при обрізанні потрібно залишити приблизно десять або 15 сантиметрів стебла, видаляти сухе "бадилля", залишивши майже все стебло, і зберігати так насипом

Після просушування трохи обріжте коріння часнику, залишивши приблизно п’ять-сім сантиметрів, а під час обрізки стебла — 0,2-0,5 сантиметра

Нагадаємо, ми писали про те, що можна посадити на місцях на городі, де росла цибуля з часником. 

Раніше ми розповідали про те, чим варто підживити часник на городі в липні. 

Також ми повідомляли про те, як, чим і коли варто обрізати стрілки на часнику.

поради город часник обрізання

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