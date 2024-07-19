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Вы всю жизнь допускали ошибку — когда и как правильно обрезать чеснок

19 июля 2024 07:20
Екатерина Волченко - Редактор
Когда и как правильно обрезать чеснок — хитрости выращивания, советы дачникам
Мужчина, обрезающий чеснок. Фото: Freepik
Екатерина Волченко - Редактор

Многие начинающие дачники допускают серьезную ошибку, когда обрезают чеснок на огороде сразу после сбора урожая. Опытные хозяева категорически не советуют это делать и рекомендуют знать определенные хитрости при выращивании этой культуры.

Новини.LIVE делится советами для огородников.

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Весомые причины отказаться от обрезки чеснока после сбора урожая

Эксперты не рекомендуют обрезать чеснок после сбора урожая, ведь даже в этот момент его головка становится толще — продолжают расти зубки, питающиеся еще не полностью сухими листьями. Если вы обрежете зеленое перо, вы рискуете навредить головке и чешуе.

Несколько головок чеснока в руках
Несколько головок чеснока в руках. Фото: Pinterest

Эксперты доказали, что необрезанный чеснок дольше сохраняется, а уже весной и в начале лета вырастает крепким и сочным. По их словам, обрезать эту культуру следует при необходимости, если, например, вам нужно использовать ее или продать.

Важные шаги после сбора урожая чеснока

Опытные дачники рекомендуют после сбора урожая посушить чеснок, оставив его на несколько часов под солнцем, но подальше от прямых лучей. Лучше выложить его под каким-то навесом или в помещениях с хорошим проветриванием.

Процесс хранения урожая чеснока
Процесс хранения урожая чеснока. Фото: Organic Eat

Секреты обрезки чеснока

Эксперты не рекомендуют обрезать эту культуру в течение двух-трех недель после сбора. В то же время, при обрезке нужно оставить примерно десять или 15 сантиметров стебля, удалять сухую "ботву", оставив почти весь стебель, и хранить так насыпью.

После просушки немного обрежьте корни чеснока, оставив примерно пять-семь сантиметров, а при обрезке стебля — 0,2-0,5 сантиметра.

Напомним, мы писали о том, что можно посадить на местах на огороде, где рос лук с чесноком.

Раньше мы рассказывали о том, чем стоит подкормить чеснок на огороде в июле.

Также мы сообщали о том, как, чем и когда следует обрезать стрелки на чесноке.

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