Когда собирать чеснок на огороде в августе по лунному календарю — удачные дни для дачников

Когда лучше собирать чеснок на огороде в августе — лунный календарь
В процессе выращивания чеснока очень важно не только то, как вы его сеяли, поливали, подкармливали и обрезали, но и то, как вы собирали урожай. Узнайте, когда лучше собирать чеснок на огороде и по каким признакам понять, что пора это делать.
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Сбор урожая на огороде — это очень важный этап, ведь неправильно собранный урожай той или иной культуры может испортить ее и сократить продолжительность ее хранения. К примеру, стоит знать, когда собирать чеснок на огороде, чтобы сохранить его надольше.
Когда лучше собирать чеснок на огороде
Когда собирать озимый чеснок
Озимый чеснок на огороде обычно собирают где-то через 100 дней после того, как появятся первые всходы. Но есть первые признаки, по которым вы точно поймете, что уже можно собирать озимый чеснок. Такими признаками являются:
- Сухие нижние и желтые верхние листья
- Сухая и крепкая кожица, имеющая фиолетовый оттенок
- Выпрямление стрелок чеснока
- Легкость разделения на зубчики
- Потрескавшийся цветок с семенами — если на чесноке есть стрелки
Когда собирать яровой чеснок
Обычно период сбора урожая ярового чеснока приходится на середину августа-сентябрь. Существуют определенные признаки, указывающие на готовность сбора урожая чеснока, в частности:
- Желтые стебли и листья, ложащиеся на землю
- Сухая шейка над корнями, отходящая чешуйками
- Сформированная и несколько обсохшая головка чеснока
Когда по лунному календарю лучше собирать чеснок
Чтобы точно угадать время сбора чеснока на огороде, следует обратиться за помощью к лунному календарю. Так, согласно календарю, самыми удачными днями для сбора урожая этой культуры в августе считаются такие даты, как:
- 20 августа
- 22 августа
- 24-26 августа
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