Когда собирать чеснок на огороде в августе по лунному календарю — удачные дни для дачников

Человек, собирающий урожай чеснока. Фото: Freepik

В процессе выращивания чеснока очень важно не только то, как вы его сеяли, поливали, подкармливали и обрезали, но и то, как вы собирали урожай. Узнайте, когда лучше собирать чеснок на огороде и по каким признакам понять, что пора это делать.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

Читайте также:

Сбор урожая на огороде — это очень важный этап, ведь неправильно собранный урожай той или иной культуры может испортить ее и сократить продолжительность ее хранения. К примеру, стоит знать, когда собирать чеснок на огороде, чтобы сохранить его надольше.

Готовый урожай чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Когда лучше собирать чеснок на огороде

Когда собирать озимый чеснок

Озимый чеснок на огороде обычно собирают где-то через 100 дней после того, как появятся первые всходы. Но есть первые признаки, по которым вы точно поймете, что уже можно собирать озимый чеснок. Такими признаками являются:

Сухие нижние и желтые верхние листья

Сухая и крепкая кожица, имеющая фиолетовый оттенок

Выпрямление стрелок чеснока

Легкость разделения на зубчики

Потрескавшийся цветок с семенами — если на чесноке есть стрелки

Много озимого чеснока. Фото: Freepik

Когда собирать яровой чеснок

Обычно период сбора урожая ярового чеснока приходится на середину августа-сентябрь. Существуют определенные признаки, указывающие на готовность сбора урожая чеснока, в частности:

Желтые стебли и листья, ложащиеся на землю

Сухая шейка над корнями, отходящая чешуйками

Сформированная и несколько обсохшая головка чеснока

Много ярового чеснока. Фото: Pinterest

Когда по лунному календарю лучше собирать чеснок

Чтобы точно угадать время сбора чеснока на огороде, следует обратиться за помощью к лунному календарю. Так, согласно календарю, самыми удачными днями для сбора урожая этой культуры в августе считаются такие даты, как:

20 августа

22 августа

24-26 августа

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить чеснок, который внезапно стал желтым.

Раньше мы рассказывали о том, когда и как правильно обрезать чеснок для обильного урожая.

Также мы сообщали о том, какие растения следует посадить на грядках, где рос лук с чесноком.