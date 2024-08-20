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Когда лучше собирать чеснок на огороде в августе — лунный календарь

20 августа 2024 13:40
Екатерина Волченко - Редактор
Когда собирать чеснок на огороде в августе по лунному календарю — удачные дни для дачников
Человек, собирающий урожай чеснока. Фото: Freepik
Екатерина Волченко - Редактор

В процессе выращивания чеснока очень важно не только то, как вы его сеяли, поливали, подкармливали и обрезали, но и то, как вы собирали урожай. Узнайте, когда лучше собирать чеснок на огороде и по каким признакам понять, что пора это делать.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Сбор урожая на огороде — это очень важный этап, ведь неправильно собранный урожай той или иной культуры может испортить ее и сократить продолжительность ее хранения. К примеру, стоит знать, когда собирать чеснок на огороде, чтобы сохранить его надольше.

Готовый урожай чеснока на огороде
Готовый урожай чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Когда лучше собирать чеснок на огороде

Когда собирать озимый чеснок

Озимый чеснок на огороде обычно собирают где-то через 100 дней после того, как появятся первые всходы. Но есть первые признаки, по которым вы точно поймете, что уже можно собирать озимый чеснок. Такими признаками являются:

  • Сухие нижние и желтые верхние листья
  • Сухая и крепкая кожица, имеющая фиолетовый оттенок
  • Выпрямление стрелок чеснока
  • Легкость разделения на зубчики
  • Потрескавшийся цветок с семенами — если на чесноке есть стрелки
Много озимого чеснока
Много озимого чеснока. Фото: Freepik

Когда собирать яровой чеснок

Обычно период сбора урожая ярового чеснока приходится на середину августа-сентябрь. Существуют определенные признаки, указывающие на готовность сбора урожая чеснока, в частности:

  • Желтые стебли и листья, ложащиеся на землю
  • Сухая шейка над корнями, отходящая чешуйками
  • Сформированная и несколько обсохшая головка чеснока
Много ярового чеснока
Много ярового чеснока. Фото: Pinterest

Когда по лунному календарю лучше собирать чеснок

Чтобы точно угадать время сбора чеснока на огороде, следует обратиться за помощью к лунному календарю. Так, согласно календарю, самыми удачными днями для сбора урожая этой культуры в августе считаются такие даты, как:

  • 20 августа
  • 22 августа
  • 24-26 августа

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить чеснок, который внезапно стал желтым.

Раньше мы рассказывали о том, когда и как правильно обрезать чеснок для обильного урожая.

Также мы сообщали о том, какие растения следует посадить на грядках, где рос лук с чесноком.

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