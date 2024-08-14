Чим підживити пожовклий часник, щоб врятувати врожай — дієві добрива, поради дачникам

Дачник, який тримає зібраний врожай часнику. Фото: Nature&Garden

Інколи буває так, що часник на городі стає жовтим, і багато хто не знає, від чого виникає ця проблема. Та якщо вчасно вжити потрібних заходів, тобто, підживити часник потрібними добривами, можна не тільки врятувати врожай, а я покращити його.

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Велика кількість дачників стикаються з такою неприємністю на своєму городі, як пожовтіння часнику. Існує декілька причин, з яких може псуватися врожай, але якщо вчасно про це подбати, можна встигнути ще врятувати часник.

Зібраний врожай часнику на городі. Фото: Pinterest

Чому жовтіє часник на городі

Існує декілька причин, з яких часник на городі починає ставати жовтим, коли стигне. По-перше, від міг постраждати через зміну температурних показників після того, як ви його посадили, а по-друге, на це могла вплинути велика кількість вологи, що дуже негативно впливає на часник.

Також часник може жовтіти через те, що його пошкодили шкідники або йому просто не вистачає корисних компонентів. Та рішення є — його необхідно просто підживити необхідними добривами, які містять корисні елементи, і вуаля, ваш врожай врятований!

Пожовкле листя часнику на городі. Фото: Pinterest

Чим варто підживити пожовклий часник

Щоб врятувати часник від пожовтіння, його необхідно підживити добривами із вмістом потрібних корисних компонентів. Найкращим засобом для "годування" часнику вважається нітроамофоска, до складу якої входять такі елементи, як:

Фосфор

Сірка

Калій

Азот

Полив часнику на городі. Фото: Epic Gardening

Досвідчені дачники рекомендують підживлювати часник тоді, коли надворі тепло і сухо. Що стосується часу доби, то робити це експерти радять вранці або ввечері, коли сонце не таке пекуче.

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