Чем подкормить пожелтевший чеснок, чтобы спасти урожай — действенные удобрения, советы дачникам

Дачник, держащий собранный урожай чеснока. Фото: Nature&Garden

Иногда бывает так, что чеснок на огороде становится желтым и многие не знают, от чего возникает эта проблема. Но если вовремя принять нужные меры, то есть, подкормить чеснок нужными удобрениями, можно не только спасти урожай, но и улучшить его.

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Большое количество дачников сталкиваются с такой неприятностью на своем огороде, как пожелтение чеснока. Есть несколько причин, по которым может портиться урожай, но если вовремя об этом позаботиться, можно успеть еще спасти чеснок.

Собранный урожай чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Почему желтеет чеснок на огороде

Существует несколько причин, по которым чеснок на огороде начинает становиться желтым, когда созревает. Во-первых, он мог пострадать из-за изменения температурных показателей после того, как вы его посадили, а во-вторых, на это могло повлиять большое количество влаги, что очень негативно влияет на чеснок.

Также чеснок может желтеть из-за того, что его повредили вредители или ему просто не хватает полезных компонентов. Но решение есть — его необходимо просто подкормить необходимыми удобрениями, содержащими полезные элементы, и вуаля, ваш урожай спасен!

Пожелтевшие листья чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Чем стоит подкормить пожелтевший чеснок

Чтобы спасти чеснок от пожелтения, его необходимо подкормить удобрениями с содержанием нужных полезных компонентов. Самым лучшим средством для кормления чеснока считается нитроаммофоска, в состав которой входят такие элементы, как:

Фосфор

Сера

Калий

Азот

Полив чеснока на огороде. Фото: Epic Gardening

Опытные дачники рекомендуют подкармливать чеснок тогда, когда на улице тепло и сухо. Что касается времени суток, то делать это эксперты советуют утром или вечером, когда солнце не такое жгучее.

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