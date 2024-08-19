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Обов'язково підживіть цим виноград у серпні, якщо хочете восени мати рясний врожай

19 серпня 2024 21:48
Катерина Волченко - Редактор
Чим підживити виноград у серпні для великого врожаю восени — дієві засоби, поради дачникам
Дачниця, яка обприскує виноград на городі. Фото: Pinterest
Катерина Волченко - Редактор

Досвідчені дачники знають, що в останній літній місяць починає достигати виноград, тому цей період є для нього дуже важливим. Щоб отримати смачні та соковиті сезонні ягоди, експерти рекомендують додатково підживити виноград.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Підживлення винограду влітку

Досвідчені дачники рекомендують підживлювати виноград натуральними добривами, адже він вже майже готовий до вживання. Експерти радить користуватися такими добривами, як:

  • Коров’як
  • Деревна зола
  • Борна кислота
Обильный урожай синего винограда
Рясний врожай синього винограду. Фото: PostEat

Підживлення винограду борною кислотою

Якщо ви збираєтеся підживити виноград борною кислотою, вам потрібно приготувати суміш з таких інгредієнтів, як:

  • Борна кислота — десять грамів
  • Вода — десять літрів

Ретельно розмішайте ці інгредієнти і розпиліть готовий розчин на листя винограду, щоб покращити його смак і збільшити розмір самих плодів.

Процесс опрыскивания листьев винограда
Процес обприскування листя винограду. Фото: Freepik

Підживлення винограду деревною золою

Щоб приготувати ефективне добриво з використанням деревної золи, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Деревна зола — одна склянка
  • Вода — десять літрів

Змішайте ці інгредієнти і залиште готову суміш настоюватися впродовж однієї доби. Коли розчин настоїться, полийте ним виноград. Повторюйте цю процедуру один раз на два тижні.

Подпитанный виноград на огороде
Підживлений виноград на городі. Фото: скриншот з YouTube

Підживлення винограду коров’яком

До складу коров’яку входить велика кількість поживних компонентів, зокрема:

  • Цинку
  • Калію
  • Фосфору
  • Азоту
  • Кальцію

Змішайте коров’ячий гній з водою в пропорції один до чотирьох і залиште готову суміш настоюватися впродовж доби. Після того як розчин буде готовий, полийте виноград.

Процесс подкормки винограда на огороде
Процес підживлення винограду на городі. Фото: скриншот з YouTube

Однак експерти радять підживлювати виноград коров’яком тоді, коли йому не вистачає азоту, тобто тоді, коли листя дрібне, а крона майже не розвивається.

Нагадаємо, ми писали про те, як швидко врятувати виноград від розвитку хлорозу.

Раніше ми розповідали про те, чому виноград починає гнити ще зеленим і як його врятувати. 

Також ми повідомляли про те, як захистити виноград від розвитку сірої гнилі.

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