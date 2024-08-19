Чим підживити виноград у серпні для великого врожаю восени — дієві засоби, поради дачникам

Обов'язково підживіть цим виноград у серпні, якщо хочете восени мати рясний врожай
Досвідчені дачники знають, що в останній літній місяць починає достигати виноград, тому цей період є для нього дуже важливим. Щоб отримати смачні та соковиті сезонні ягоди, експерти рекомендують додатково підживити виноград.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Підживлення винограду влітку
Досвідчені дачники рекомендують підживлювати виноград натуральними добривами, адже він вже майже готовий до вживання. Експерти радить користуватися такими добривами, як:
- Коров’як
- Деревна зола
- Борна кислота
Підживлення винограду борною кислотою
Якщо ви збираєтеся підживити виноград борною кислотою, вам потрібно приготувати суміш з таких інгредієнтів, як:
- Борна кислота — десять грамів
- Вода — десять літрів
Ретельно розмішайте ці інгредієнти і розпиліть готовий розчин на листя винограду, щоб покращити його смак і збільшити розмір самих плодів.
Підживлення винограду деревною золою
Щоб приготувати ефективне добриво з використанням деревної золи, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Деревна зола — одна склянка
- Вода — десять літрів
Змішайте ці інгредієнти і залиште готову суміш настоюватися впродовж однієї доби. Коли розчин настоїться, полийте ним виноград. Повторюйте цю процедуру один раз на два тижні.
Підживлення винограду коров’яком
До складу коров’яку входить велика кількість поживних компонентів, зокрема:
- Цинку
- Калію
- Фосфору
- Азоту
- Кальцію
Змішайте коров’ячий гній з водою в пропорції один до чотирьох і залиште готову суміш настоюватися впродовж доби. Після того як розчин буде готовий, полийте виноград.
Однак експерти радять підживлювати виноград коров’яком тоді, коли йому не вистачає азоту, тобто тоді, коли листя дрібне, а крона майже не розвивається.
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